Silivri'de 400 yıllık çınar işkence: Siz hayvan demek bile ödül

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TESTERE İLE YAŞLI ÇINARA İŞKENCE

Tam 400 yıllık, 5-6 nesil görmüş Trakya'nın en yaşlı ağaçları arasında yer alan ulu bir çınar. Elinde testere ile adam sıfatıyla dolaşan magandaların saldırısına uğradı. Ağacın gövdesini testere ile oyan insan sıfatlı mahlukların bıraktığı derin iz görenleri dehşete düşürdü.Silivri Ortaköy'de meydana gelen olay halkın sert tepkisine neden oldu. Vatan sevgisinden, tabiat bilgisinden uzak cahil bile denmeyecek kadar aşağılık mahlukların saldırısının ardından Silivri Belediyesi ulu çınarı ayakta tutabilmek için çaba harcıyor.Vatan sevgisinden. tabiattan, topraktan, hayvan sevgisinden zerre kadar nasiplenmemiş aşağılık mahluklar vatandaşların da sert tepkisini çekti. Korumasız bir çınar ağacını adeta işkence ile katletmeye çalışanlara hayvan sıfatının bile ödül olduğunu söyleyen vatandaşlar "Bunlar zonta, maganda bile değil, yaratık mı desek mahlukat mı desek azdır. Ellerinde testere ile tarihimizi, tabiatımızı çalıyorlar. Bunlarda ne vatan sevgisi ne çocuk tabiat sevgisi asla olamaz. Bu mahluklarla aynı topraklarda yaşadığımızı düşünmek bile istemiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.Silivri Ortaköy’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, yaklaşık 4 asırlık bir çınar ağacının gövdesi testereyle oyulduSilivri Ortaköy mahallesinde bulunan Millet Bahçesi piknik alanındaki 4 asırlık çınar ağacına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.Çınar ağacına zarar verenlerin yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulunan İbrahim Çeşmecioğlu, 4 yüz yıllık çınar ağacının gövdesinde derin kesikler olduğunu belirterek, "Bu olay bizi çok yaraladı. Bunlar bizim buralardaki ilk ağaçlarımız. Bu güzel ağacın bize örnek ve ders olması gerekir. Ne yazık ki ona ve üzerinde yaşayan bir sürü canlıya kıydılar. Bunu şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Bu konuyla ilgili jandarma ekiplerine bilgi verdik. Çınara zarar verenlerin bulunması için ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayette bulunduk.'' dedi.Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mantar ilacıyla ağacın içini yıkayarak, steril hale getirdi. Aşı macunuyla sıvanarak havayla teması kesilen ağaç gövdesinin içi dolgu malzemesiyle dolduruldu. Üzeri krom tel ile çevrelenen ağaç için yapay doku oluşturuldu. Zarar gören ağaç dokularının tedavisi sağlandı.