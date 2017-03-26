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26 Mart 2017 Pazar 18:01

Sinan Oğan'ın konuşmasını basmaya kalktılar, 2 polis yaralı

Sinan Oğan'ın konuşma yapacağı salonun önünde MHP'li olduğu iddia edilen bir grup ile Oğan taraftarları arasındaki karşılıklı atılan sloganların ardından arbede çıktı. 2 polis yaralı

Sinan Oğan'ın konuşmasını basmaya kalktılar, 2 polis yaralı
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Sinan Oğan'ın konuşmasını basmaya kalktılar, 2 polis yaralı


MHP Genel Başkan adayı olduğu için partisinden ihraç edilen Sinan Oğan'ın Yozgat'taki konuşması ülkücü olduğu iddia edilen bir grup tarafından basıldı. Saldırı sırasında 2 polis yaralandı. Saldırı sırasında merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş'in de salonda bulunduğu uyarısına rağmen, MHP'li grubun geri dönmemesi dikkat çekti.

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın 'Hayırlı Anadolu Yürüyüşü' programları kapsamında geldiği Yozgat'ta konuşma yapacağı salon önünde arbede çıktı.

"ARAMIZDA BAŞBUĞUMUZUN EMANETİ ÇAĞRI TÜRKEŞ HANIMEFENDİ DE VAR"

Oğan, "Alparslan Türkeş de Yozgatlı olmamasına rağmen, Yozgat milletvekilliği yapmıştı. Bugün de buraya Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş hanımevendi ile buraya geldik. Kendisi de salondadır. Türk milliyetçiliğinin beşiği olan Yozgat, cennet mekan Başbuğumuzu milletvekili seçmiş, doğum yeri burası olmasa da Başbuğumuza diğer 81 vilayet gibi ev sahipliği yapmıştır. Bugün aramızda Başbuğumuzun emaneti Çağrı Türkeş hanımefendi de var. Ülkenin kötü gidişatına hayır diyen vatan evlatları aramızda. Tüm ülkeyi geziyoruz. Benim için iki ilin son derece önemi vardır. Bir, doğduğum Iğdır, bir de damadı olduğum Yozgat'tır. Maalesef ki Yozgat'ın misafirperverliğine, Yozgat'ın ülkücü ahlak ve edebine sığmayacak davranışla biraz önce karşı karşıya kaldık" dedi. Bu sırada salondaki vatandalar, 'onlar Yozgatlı değil çakal' diye sesler yükseldi.

Sinan Oğan konuşmasının devamında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a 'Vali Kemal Yurtnaç ve Emniyet müdürüne eleştirilerde bulunarak, "Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç Bekir Bozdağ'ın peşinde dolanacağına, emniyet müdürü ile burada tedbir alsaydı, bu olaylar yaşanmazdı" dedi.

Konuşma öncesi burada toplanan MHP'li bir kısım gençlerle Oğan taraftarları arasındaki karşılıklı atılan sloganların ardından arbede çıktı. Bu sıraya giren polis, her iki grubu ayırmak istedi. MHP'li gençlerin sopa ve yumruk darbelerine maruz kalan 2 polis yaralandı.

Olay, Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonu önünde saat 14.10 sıralarında meydana geldi. Sinan Oğan, özel bir minibüsle konuşma yapacağı salonun önüne geldi.

Oğan araçtan inmek üzereyken, partili taraftarları 'Bozkurt Sinan', Devlet Bahçeli yanlısı karşıt MHP'liler ise 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganı atmaya başladılar. Bu sırada torpil denilen ses bombaları, Bahçeli yanlısı MHPlLiler tarafından atılarak arbede yaşanan grubun arasında patlamaya başladı. Her iki grup arasınad çıkan kavgada sopa, tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu. Kavgayı yatıştırmak isterken araya giren sivil polislerden 2'si aldıkları yumruk darbeleri sonucu yere yığıldı.

Salon önünde daha önce güvenlik tedbiri alan Çevik Kuvvet'in müdahalesi sonucu kavga daha fazla büyümeden engellendi. Karşılıklı sloganların devam ettiği salon önünde polis Bahçeli taraftarı MHP'lileri uzaklaştırmak için biber gazı sıkarken, gaz bombası atıldı. Rüzgarın ters esmesi sonucu gazdan daha çok polisler etkilendi. Çıkan arbedede iki grup arasında kalan sivil polislerden ikisi yumruk darbelerine maruz kaldı. Polisler, ambulans ile hastaneye akldırıldı.Olaylar yatıştıktan sonra Sinan Oğan salona geçerek konuşmasına başladı. Oğan, kendisinin Iğdır doğumlu olmasına rağmen Yozgat'tan evli olduğunu belirterek, şunları söyledi.


 
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