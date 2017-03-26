Sinan Oğan'ın konuşmasını basmaya kalktılar, 2 polis yaralı

"ARAMIZDA BAŞBUĞUMUZUN EMANETİ ÇAĞRI TÜRKEŞ HANIMEFENDİ DE VAR"

Sinan Oğan'ın konuşma yapacağı salonun önünde MHP'li olduğu iddia edilen bir grup ile Oğan taraftarları arasındaki karşılıklı atılan sloganların ardından arbede çıktı. 2 polis yaralı