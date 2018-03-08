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Sinop'ta füze denemeleri merakla izlendi

Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği füzelerin sınama atışları Sinoplu vatandaşların meraklı bakışları arasında sürüyor.

Sinop'ta füze denemeleri merakla izlendi

Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği füzelerin sınama atışları Sinoplu vatandaşların meraklı bakışları arasında sürüyor.

08 Mart 2018 Perşembe 22:42
Sinop'ta füze denemeleri merakla izlendi

Sinop'ta füze denemeleri merakla izlendi

Roketsan ve ASELSAN tarafından geliştirilen füzelerin test atışları Sinop'ta başladı. Füzelerin menzili ve gücü hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Sinop'ta, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Roketsan) tarafından yapılan füzelerin deneme atışları sürüyor


Füze denemelerinin yapıldığı bölgede Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Atışların yapıldığı saatlerde bölgeye giriş ve çıkışlar polis tarafından kapatıldı. Aynı zamanda balıkçıların denize açılması yasaklandı.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığına devri yapılan eski radar üssünde konuşlanan füze test atış alanından gerçekleştirilen 06-08 Mart tarihleri arasında icra edilecek olan füze test ve eğitim atış faaliyetlerinin bugün sonlandırılacağı tahmin ediliyor.

Atışlar, soğuk savaş yıllarında ABD tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) karşı dinleme amaçlı kurulan ve 1992 yılında kaldırılan Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 35,5 ile en büyük hissedarı olduğu Roketsan tarafından yapılıyor.

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