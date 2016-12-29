Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var

Çorum'a bağlı Kargı ilçesi ile Sinop'a bağlı Saraydüzü ilçesi arasında uçuruma yuvarlanan otobüste ölü ve yaralılar var. Kaza bölgesine yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden ekipler henüz ulaşamadı.

Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı

Sinop Saraydüzü ile Çorum Kargı arasında uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsünde hayatını kaybedenler olduğu bildiriliyor. Kurtarma ekipleri yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden kaza bölgesine saatlerce ulaşmak için çaba harcadı. Gece yarısı meydana gelen korkunç kazanın ardından hem Sinop yönünden hem de Kargı yönünden kurtarma ekiplerinin yaralı vatandaşlara ulaşmaya çalıştığı öğrenildi..

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Sinop'ta bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı, kazada ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Saraydüzü ile Çorum'un Kargı ilçeleri arasında uçuruma yuvarlandı. İlk gelen haberlere göre feci kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ekiplerin olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi.