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29 Aralık 2016 Perşembe 06:52

Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı, 5 ölü 25 yaralı var

Çorum'a bağlı Kargı ilçesi ile Sinop'a bağlı Saraydüzü ilçesi arasında uçuruma yuvarlanan otobüste 5 kişi can verdi, 25 yaralı var. Kaza bölgesine yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden ekipler güçlükle ulaştı

Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı, 5 ölü 25 yaralı var
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Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı

Son Dakika Sinop Sinop Saraydüzü ile Çorum Kargı arasında uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsünde 5 kişi hayatanı kaybetti. Kurtarma ekipleri yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden kaza bölgesine ulaşmak için saatlerce çaba harcadı. Gece yarısı meydana gelen korkunç kazanın ardından hem Sinop yönünden hem de Kargı yönünden kurtarma ekiplerinin yaralı vatandaşlara ulaşmaya çalıştı.


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İstanbul’dan Sinop’a gelen 57 AS 376 plakalı yolcu otobüsü, Kargı Saraydüzü yolunda olumsuz hava şartları nedeniyle kaza yaptı. Tarlaya uçarak ağaca çarpan otobüste bulunan yolculardan 3 hayatını kaybetti. Kazada 2'si ağır 25 yaralı var. Olumsuz hava şartları nedeniyle ekiplerin olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği belirtildi.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Sinop Haberleri, Sinop'ta bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı, kazada ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Saraydüzü ile Çorum'un Kargı ilçeleri arasında uçuruma yuvarlandı. İlk gelen haberlere göre feci kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 ÖLÜ 25 YARALI VAR

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Sinop istikametinde gitmekte olan 57 AS 376 plakalı yolcu otobüsü, Sinop’un Saraydüzü ilçesi Başekin köyü mevkisinde buzlanma nedeni ile sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otobüs, bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı görüp jandarma, sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Ekipler hemen olay yerine intikal ederken, kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Kazanın gerçekleştiği bölgede çalışmalar devam ediyor.



 
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