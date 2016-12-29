Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı, 5 ölü 25 yaralı var

Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı







. Sinop Saraydüzü ile Çorum Kargı arasında uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsünde 5 kişi hayatanı kaybetti. Kurtarma ekipleri yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden kaza bölgesine ulaşmak için saatlerce çaba harcadı. Gece yarısı meydana gelen korkunç kazanın ardından hem Sinop yönünden hem de Kargı yönünden kurtarma ekiplerinin yaralı vatandaşlara ulaşmaya çalıştı.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

5 ÖLÜ 25 YARALI VAR

İstanbul’dan Sinop’a gelen 57 AS 376 plakalı yolcu otobüsü,yolunda olumsuz hava şartları nedeniyle kaza yaptı. Tarlaya uçarak ağaca çarpan otobüste bulunan yolculardan 3 hayatını kaybetti. Kazada 2'si ağır 25 yaralı var. Olumsuz hava şartları nedeniyle ekiplerin olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği belirtildi.Sinop'ta bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı, kazada ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Saraydüzü ile Çorum'un Kargı ilçeleri arasında uçuruma yuvarlandı. İlk gelen haberlere göre feci kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sinop’un Saraydüzü ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 25 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Sinop istikametinde gitmekte olan 57 AS 376 plakalı yolcu otobüsü, Sinop’un Saraydüzü ilçesimevkisinde buzlanma nedeni ile sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otobüs, bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı görüp jandarma, sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Ekipler hemen olay yerine intikal ederken, kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Kazanın gerçekleştiği bölgede çalışmalar devam ediyor.