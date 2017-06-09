﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Haziran 2017 Cuma 19:01

Şırnak Milli Karakolu'na kalleş saldırı, 2 şehit var

Şırnak'tan acı haber geldi. Belveren Milli Karakolu Askeri Üs bölgesine düzenlenen saldırı sırasında 2 askerimiz şehit düştü.

Şırnak Milli Karakolu'na kalleş saldırı, 2 şehit var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Şırnak Milli Karakolu'na kalleş saldırı, 2 şehit var



Şırnak Balveren beldesi Milli Karakolu üst bölgesine terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Şırnak’ın Balveren beldesi Milli Karakolu üst bölgesine, PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. PKK’lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Melih Yiğit'in haberine göre, güvenlik güçlerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren PKK’lıları etkisiz hale getirmek için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



Askerlerin karşılık verdiği saldırıda teröristler geldikleri araçla kaçtı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Milli KarakoluBalveren
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aybüke öğretmenin söylediği son türkü yürekleri yaktı Aybüke öğretmenin söylediği son türkü yürekleri...
Darbeci general elindeki silaha 'Cep telefonu' dedi Darbeci general elindeki silaha 'Cep telefonu'...
Batman'da jandarma karakoluna bombalı saldırı Batman'da jandarma karakoluna bombalı saldırı
Damatlar tahliye ediliyor: Kavurmacı'dan sonra Yeter de çıktı Damatlar tahliye ediliyor: Kavurmacı'dan sonra...
Okul müdürü sınav kağıdını yırtınca Başbakan oldu Okul müdürü sınav kağıdını yırtınca Başbakan...
Teröristler, Çukurca'da helikopter vurdu Teröristler, Çukurca'da helikopter vurdu
Yukarı Çık

Aybüke öğretmenin söylediği son türkü...
Batman Kozaklı'da PKK'lı katillerin kalleş saldırısında can veren Şenay Aybüke Gençay'ın...

Haberi Oku