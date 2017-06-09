Şırnak Milli Karakolu'na kalleş saldırı, 2 şehit var

Şırnak Balveren beldesi Milli Karakolu üst bölgesine terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Şırnak’ın Balveren beldesi Milli Karakolu üst bölgesine, PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. PKK’lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Melih Yiğit'in haberine göre, güvenlik güçlerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren PKK’lıları etkisiz hale getirmek için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Askerlerin karşılık verdiği saldırıda teröristler geldikleri araçla kaçtı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı