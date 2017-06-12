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12 Haziran 2017 Pazartesi 02:19

Şırnak'ta çatışma, 1 şehit var 

Şırnak'ta güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada 1 korucu şehit düştü, 1 asker ve 1 korucu da yaralandı.

Şırnak'ta çatışma, 1 şehit var 
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Şırnak'ta çatışma, 1 şehit var 


Şırnak'ın Cudi Dağı Kemerli Köyü mevkisinde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 korucu şehit düştü. 1 asker ve 1 korucu da yaralandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Melih Yiğit'in haberine göre Şırnak'ın merkeze bağlı Cudi Dağı Kemerli Köyü mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik görevlilerine, PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 1 asker ve 2 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı koruculardan Abdurrahman Avcı (46), yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.  Çatışmanın ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
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