Şırnak'ta hava operasyonu 13 terörist öldürüldü

KAÇAN 2 TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Şırnak kırsalına hava harekatı düzenledi. Şırnak Bestler Dereler kırsalındaki bir mağarada tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.TSK'dan yapılan bilgilendirmede, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, bu akşam 19.50-20.20 saatlerinde Bestler Dereler kırsalında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu hava harekatı düzenlendiği belirtildi.Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, bölgedeki mağaralardan birinde tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilirken, iki silah mevzisi de imha edildi.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedilirken, bölgede operasyona halen devam edildiği bildirildi.Operasyonda kaçan 2 teröristinde de kobra helikopterinin ateşiyle etkisiz hale getirildiği ve toplamda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.