Şırnak'ta Türkiye haritalı düğün halayı

Barış ve huzurun hüküm sürdüğü Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yapılan aşiret düğününde renkli görüntüler oluşturdu. Damat Erol Yakut'un amcası olan Korucu başı Mesut Güney'in çabası ile uzun halay kuyruğu ile düğünün yapıldığı meydanda Türkiye haritasının şekli oluşturuldu.

Yüzlerce davetlinin katıldığı düğünde davetliler silah sıkmak yerine havai fişek ve meşaleler ile çevreyi aydınlattı. Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yaşayan Goyan aşiretinin oğlu Erol Yakut ile Adana'dan gelin getirilen Esra Kızılkaya 1 gün ve 1 gece süren muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi. Köy meydanında yapılan düğünde davetliler uzun halay kuyrukları ile unutulmaz bir gece yaşarken, aşiret lideri ve damadın amcası olan korucu başı Mesut Güney'in katkısı ile köy meydanındaki uzun halay kuyruğundan Türkiye haritasının şekli oluşturuldu.

Yakut ile Kızılkaya'nın düğünlerine, Ak Parti ilçe Başkanları, STK Temsilcileri, aşiret mensupları, akrabaları ile damadın amcası Korucu başı Mesut Güney katıldı. Türkçe, Kürtçe müziklerin çalındığı düğünde renkli görüntüler yaşandı. Gece geç saatlere kadar süren düğünde kadınlar ve erkeklerde yöresel kıyafetlerle halay çekip oynarken, düğünde davetliler havaya silah sıkmak yerine havai fişek ve meşale ile çevreyi aydınlatmaları dikkat çekti.



Yeğenini muhteşem bir düğün ile evlendiren ve halay ile Türkiye haritası sürprizini yapan Korucu başı Mesut Güney, Türkiye'nin en uç köşesinden sınırın sıfır noktasından bütün Türkiye'ye birlik ve beraberliği gösteren bir görüntü ile mesaj verdiklerini ifade ederek, Çok zor bir dönemden geçen ülkemizin birliğe, beraberliğe, seferberliğe ihtiyacının olduğunu göstermek istedik. Rabbim, bu güzel memleketi korusun birliğimizi, kardeşliğimizi, vatanımızı ve bayrağımızı korusun diye konuştu.