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21 Nisan 2017 Cuma 12:03

Şırnak'tan çatışma; 2 şehit 2 yaralı var

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü Şırnak Uludere'de 2 asker şehit, 2 yaralı var

Şırnak'tan çatışma; 2 şehit 2 yaralı var
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Şırnak'tan çatışma; 2 şehit 2 yaralı var

Şırnak'ın Uludere ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında iki asker şehit düştü..


Uludere ilçesindeki operasyonda çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada biri üsteğmen biri uzman çavuş 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Andaç Jandarma Tabur Komutanlığı Kopki Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce saldırıda bulunuldu.

Saldırıda 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.


45 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada TSK, son bir haftadaki operasyonlarda 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5 askerin ise şehit olduğunu açıkladı
TSK son bir haftada etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 45 olduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca son bir haftadaki operasyonlarda 5 askerin şehit olduğu belirtildi. 

TSK'nın haftalık bilgi notunda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar yer aldı. Açıklamada özellikle Hakkâri, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Kars illerindeki operasyonlara yer verilerek operasyonlarda 45 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

OPERASYONLARDA 5 ASKER ŞEHİT OLDU

TSK'nın operasyonlarında 5 askerin ise şehit olduğu belirtildi. TSK'dan şehit askerlerle ilgili "5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." açıklaması yapıldı.
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