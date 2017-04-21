Şırnak'tan çatışma; 2 şehit 2 yaralı var

Şırnak'ın Uludere ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında iki asker şehit düştü..Uludere ilçesindeki operasyonda çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandıŞırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada biri üsteğmen biri uzman çavuş 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Andaç Jandarma Tabur Komutanlığı Kopki Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce saldırıda bulunuldu.Saldırıda 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bu arada TSK, son bir haftadaki operasyonlarda 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5 askerin ise şehit olduğunu açıkladıTSK son bir haftada etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 45 olduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca son bir haftadaki operasyonlarda 5 askerin şehit olduğu belirtildi.TSK'nın haftalık bilgi notunda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar yer aldı. Açıklamada özellikle Hakkâri, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Kars illerindeki operasyonlara yer verilerek operasyonlarda 45 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.TSK'nın operasyonlarında 5 askerin ise şehit olduğu belirtildi. TSK'dan şehit askerlerle ilgili "5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." açıklaması yapıldı.