Şırnak ve Kars'tan bombalı saldırı; 4 şehit var

KARS'TA MAYIN PATLADI: 2 ASKER ŞEHİT

Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar sırasında Uludere ve Kars'tan acı haber geldi. 2 asker şehit oldu. Çatışmalarda 13 terörist öldürüldü.Şırnak’ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Kars'ta da mayın patlaması sonucunda 2 asker şehit oldu. Hakkari ve Şırnak'ta 13 PKK'lı terörist öldürüldü.Şırnak’ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalın arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.Yaşanan patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopter ile 23. jandarma Sınır Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı 2 asker kurtarılamayarak şehit oldu.Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince, Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir patlayıcı infilak etti.Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi.Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ise sürüyor.Bu arada güvenlik kaynakları, Hakkari'de 11, Şırnak'ta 2 olmak üzere toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki operasyonların devam ettiğini bildirdi.