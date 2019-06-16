Şırnak'ta çatışma, 1 şehit var, 8 terörist öldürüldü



Acı haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasıyla geldi. İdil, Cehennem Deresi bölgesinde devam eden operasyon sırasında çıkan çatışmada bir askerimiz şehit düştü..

Operasyona ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ağır yaralanan bir askerin de şehit olduğunu söyledi



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonu düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

OPERASYONDA 1 ASKER ŞEHİT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Şırnak’ta büyük bir operasyon yapıyoruz. Evlatlarımız önemli bir başarının altına imza attılar. Sabahın erken saatlerinde 8 teröristi etkisiz hale getirildi. Bir evladımız da ağır yaralandı ancak maalesef kurtarılamadı. 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi önemli. Bir ayı aşkın süre içinde 100’ü aşkın teröristi ölü olarak ele geçirildi. Yılbaşından bu yana da 49 üst düzey terörist ele geçirildi” dedi.