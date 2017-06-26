﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:36

Sivas'ta askerleri taşıyan araç kaza yaptı; 1 şehit 6 yaralı var

Sivas Ankara yolunda içinde askerlerin bulunduğu araç kaza yaptı. Feci kazada 1 asker hayatı kaybetti. 

Sivas'ta askerleri taşıyan araç kaza yaptı; 1 şehit 6 yaralı var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sivas'ta askerleri taşıyan araç kaza yaptı; 1 şehit 6 yaralı var

Sivas'tan Ankara'ya giden içinde askerlerin bulunduğu araç trafik kazası geçirdi. Kaza sırasında bir asker şehit oldu. Manisalı olduğu öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Hamza Dede'nin cenazesi, yapılacak otopsinin ardından havalaanında düzenlenecek askeri tören ile memleketine gönderilecek

Edinilen bilgiye göre; Sivas Yıldızeli ilçesi yakınlarında göreve giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Kaza sabah saat 04.00 sıralarında Sivas-Ankara çevreyolu üzerine Adliye binası yakınlarında meydana geldi. Jandarma binasına giden askerleri taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen özel otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada araç içerisindeki 6 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentte bulunan hastanelerde tedaviye alındı. Kazada araçtan fırladığı belirlenen 22 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Hamza Dede ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dede, şehit oldu. Diğer askerlerin durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası Vali Davut Gül, hastaneye giderek doktorlardan askerlerin durumu ile ilgili bilgi aldı. Manisalı olduğu öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Hamza Dede'nin cenazesi, yapılacak otopsinin ardından havalaanında düzenlenecek askeri tören ile memleketine gönderilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komutan minberde: Aksakallı Paşa askerlere camide hitap etti Komutan minberde: Aksakallı Paşa askerlere camide...
Son Depremler, Karaburun Foça açıklarında deprem Son Depremler, Karaburun Foça açıklarında deprem
Çukurca'dan acı haber, 1 asker şehit Çukurca'dan acı haber, 1 asker şehit
Aybüke Öğretmeni katleden teröristlerden 9'u tutuklandı Aybüke Öğretmeni katleden teröristlerden 9'u...
Bursa'da askerler yemekten zehirlendi; 10 asker hastanelik oldu Bursa'da askerler yemekten zehirlendi; 10 asker...
Şehitlikler göz yaşlarıyla ıslandı; 3 yaşındaki Lara şehit babasına koştu Şehitlikler göz yaşlarıyla ıslandı; 3 yaşındaki...
Yukarı Çık

Komutan minberde: Aksakallı Paşa askerlere...
El Bab'ta bayram namazı için camiye gelen askerlerimiz karşılarında Özel Kuvvetler Komutanı Zekai...

Haberi Oku