Soğuk kış gününde Metro bunu yaptı: Kırık camları naylonla kapattı

Trafikte iki camı kırılan şehirlerarası yolcu otobüsünün uyanık kaptanı, penceleri camla kapatarak yola devam etmek istediği iddia ediliyor. Tokat'ta, kırılan camı naylonla kapatıp yoluna devam etmek isteyen otobüs şoförüne yolcular engel oldu. 155'i arayarak ihbarda bulunan yolcular, başka araçlarla gidecekleri illere ulaştırıldı.



Tokat'ta, kırılan camı naylonla kapatıp yoluna devam etmek isteyen otobüs şoförüne yolcular engel oldu. 155'i arayarak ihbarda bulunan yolcular, başka araçlarla gidecekleri illere ulaştırıldı.



Tokat'ta, camları kırık şekilde yoluna devam etmesine izin verilmeyen otobüsteki 39 yolcu, iki araçla gidecekleri illere gönderildi.

NAYLONLA KAPATIP YOLA DEVAM ETMEK İSTEDİ

Bunun üzerine şoför, kırık camlarını naylonla kapattığı aynı otobüsle yeniden yola çıktı. Bu sırada yolcular, 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu anlattı.

Polis ekipleri, yolcu otobüsünü Geyraz Mahallesi mevkisinde durdurdu. Bu şekilde yoluna devam etmesine izin verilmeyen otobüsteki 39 yolcu, iki midibüsle Sivas ve Kayseri'ye gönderildi.

Bu arada Karayolları ekipleri, Tokat-Sivas Karayolu'nda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Mahsur kalan bazı araçlar, kar küreme çalışmasının ardından yollarına devam edebildi.

YAN CAMLARDAN İKİSİ KIRILDI

Rize'den Kayseri'ye giden bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Tokat'ta yolcu indirmek için Sulu Sokak'a girdi. Dar sokağa giren otobüsün yan camlarının ikisi, bir cismin çarpması nedeniyle kırıldı.

Tokat Otogarı'na götürülen otobüsün şoförü ile firma yetkilileri, burada yolcuları aktarmak için başka bir otobüs bulmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.