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Söğütlüçeşme istasyonunu gara dönüştürecek plana onay

Avrupa'yı Anadolu yakasında Tüm Asya ile buluşturacak olan Tren Gari, Sögütlüçeşme'ye yapılacak..

Söğütlüçeşme istasyonunu gara dönüştürecek plana onay

Avrupa'yı Anadolu yakasında Tüm Asya ile buluşturacak olan Tren Gari, Sögütlüçeşme'ye yapılacak..

22 Mayıs 2019 Çarşamba 15:31
Söğütlüçeşme istasyonunu gara dönüştürecek plana onay

Söğütlüçeşme istasyonunu gara dönüştürecek plana onay


Türkiye'nin demiryolu ulaşım ağının kalbi Haydarpaşa İstasyonu yerine yeni Gar Binası, Sögütlüçeşme'ye yapılacak. Fenerbahçe stadının hemen yanına inşa edilecek olan Gar için imar değişiklik plânına bakanlıktan onay çıktı. İstanbul’un eski ünlü tren istasyonlarından Söğütlüçeşme Tren İstasyonu, yapılan plan değişikliğiyle gara dönüştürülecek.

Söğütlüçeşme tren istasyonu ile ilgili olarak hazırlanan imar planı değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Askıya çıkan yeni gar projesiyle ilgili alan yaklaşık 65 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor..

Kadıköy Hasanpaşa’da bulunan eski banliyö hattına ait Söğütlüçeşme Tren İstasyonu, Marmaray hattı, yüksek hızlı tren hattı ve metrobüs hattına hizmet verecek şekilde yenilenecek. İstasyonu dönüştürecek olan, "Toplu Taşım Gar Sahası"na ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık tarafından onaylanarak askıya çıktı. Yeni imar planı, plana yapılabilecek itirazların alınabilmesi için bir ay süreyle askıda kalacak.

65 BİN METREKARELİK ALANI KAPSIYOR

Askıya çıkan yeni gar projesiyle ilgili alan yaklaşık 65 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Gar sahasında yapılacak olan binaların en çok 3 kat, kat yüksekliğinin ise 8 metre olacağı belirtiliyor. Yeni plana göre gar sahası içerisinde, yolculara hizmet verecek ticari alanlar da yer alacak. Plan değişikliğiyle ilgili olarak hazırlanan raporda, değişikliğin gerekçesi ise özetle şöyle:

"Planlama alanı metrobüs hattı, Marmaray hattı, yüksek hızlı tren hattı gibi toplu taşıma güzergahlarının kesişim noktası olan bir konuma sahiptir. Toplu taşıma aktarma merkezi konumunda bulunan planlama alanı, günün her saatinde yaya ve taşıt trafiği bulunmakta ve yolcuların otopark, bekleme ve dinlenme, güvenlik ihtiyacı başta olmak üzere birçok istek ve taleplerine cevap verilememektedir.

Söğütlüçeşme Toplu Taşım Gar Projesi kapsamında bu ihtiyaç ve taleplere cevap verebilecek nitelikte bir çevre oluşturmak planın amacıdır. Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ana kullanım fonksiyonlarını değiştirmeden planlama alanı; Toplu Taşım Gar Sahası Proje Alanı, Dere ve Dere İşletme Bandı, Yolcu Transfer-Oto Terminal ve Yönetici Merkez Sahası, Park, Zemin Altı Otopark Alanı-Yeşil Alan ve Taşıt Yolu olarak düzenlenmiştir. Böylelikle planın anlam ve bütünlüğü korunurken, yolcuların ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilecek nitelik ve kalitede bir çevre oluşturulacak, mekânsal eksikliklerinin giderilmesi sağlanacaktır."
 

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Anahtar Kelimeler:
Gar BinasıSögütlüçeşmeHasanpaşa
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