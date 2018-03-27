

Son Dakika Afrin: Bomba imha sırasında patlama, 2 şehidimiz var



PKK'lı teröristlerin tuzakladığı bombaların imhası sırasında patlama meydana geldi, 2 askerimiz şehit düştü...



TSK'dan son dakika Afrin açıklaması... Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Afrin bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki askerin şehit olduğu bildirildi

Afrin'de dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi...