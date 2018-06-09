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Son Dakika Bodrum; Oteller, yollar doldu taştı

Yaz tatili için okulların kapanmasından hemen sonra yollara düşen vatandaşların gözde tatil yeri Ege. Bodrum ise tatilciler için ayrı bir öneme sahip

Son Dakika Bodrum; Oteller, yollar doldu taştı

Yaz tatili için okulların kapanmasından hemen sonra yollara düşen vatandaşların gözde tatil yeri Ege. Bodrum ise tatilciler için ayrı bir öneme sahip

09 Haziran 2018 Cumartesi 10:41
Son Dakika Bodrum; Oteller, yollar doldu taştı

Son Dakika Bodrum; Oteller, yollar doldu taştı

Yaz tatili ile nüfusu yüzlerce kat artan Bodrum ilçe merkezinde trafikten adım atılmıyor. Bodrum'a giden yollarda ise uzayıp giden kuyruklar vatandaşı canından bezdirdi.

Okulların kapanması ve haftasonu tatili ile birlikte 3 günlük bayram tatilini bir haftaya çıkarmak isteyen vatandaşlar erkenden Bodrum’a akın etmeye başladı. Tatilin gelmesini dört gözle bekleyen turizmciler ise şimdiden ilçeye akın eden tatilcilerle otelleri yüzde 90 doldurdu


Okulların tatil olmasına ve Ramazan bayramına sayılı günler kala Bodrum’a akın eden tatilciler nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sahillere akın eden yerli ve yabancı turistler nedeniyle plajlarda ve sokaklarda adım atacak yer kalmadı.

Edinilen bilgilere göre, okulların tatil olmasını bekleyen tatilciler, Ramazan bayramına 5 gün kala Bodrum’a gelmeye başladı. Pansiyonlar, oteller, apartlar ve turistlik tesisler yüzde 90 doluluk oranını yakaladı. Emniyet güçleri güvenliği en üst düzeye çıkarırken, uçaklar ve otobüsler ilçeye ek seferler koymaya başladı. Okulların kapanması ve haftasonu tatili ile birlikte 3 günlük bayram tatilini bir haftaya çıkarmak isteyen vatandaşlar erkenden Bodrum’a akın etmeye başladı. Tatilin gelmesini dört gözle bekleyen turizmciler ise şimdiden ilçeye akın eden tatilcilerle otelleri yüzde 90 doldurdu.

4 MİLYON TURİSTİ AĞIRLAYACAK

Ramazan Bayramı boyunca en büyük yoğunluğun başta Bodrum olmak üzere, Fethiye ve Marmaris gibi tatil yörelerinde yaşanacağı düşünülüyor. Muğla’nın sahil ilçelerini yaklaşık 3 ila 4 milyon arasında tatilcinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili boyunca yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlamayı planlayan Bodrum’a uçak firmaları ve otobüs firmalarının ek seferler düzenleyeceği öğrenildi. Milas-Bodrum Havaalanına, iç ve dış hatlardan gelecek uçaklara 100’den fazla ek sefer eklendiği belirtildi. Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum’a ek seferler yapacaklarını açıkladı.

Öte yandan Bodrum’da jandarma ve emniyet güçlerince güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe giriş ve çıkışlarında üst düzey güvenlik önlemleri almaya başladı.

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Son Dakika Bodrum
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