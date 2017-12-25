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Son Dakika Deprem, İzmir'de deprem; İzmir Körfezi 4.8 ile sallandı

İzmir Körfezi'nde sabah saat 08.13'te meydana gelen deprem korku ve paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.8 olarak ilan etti.

Son Dakika Deprem, İzmir'de deprem; İzmir Körfezi 4.8 ile sallandı

İzmir Körfezi'nde sabah saat 08.13'te meydana gelen deprem korku ve paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.8 olarak ilan etti.

25 Aralık 2017 Pazartesi 08:32
Son Dakika Deprem, İzmir'de deprem; İzmir Körfezi 4.8 ile sallandı

Son Dakika Deprem, İzmir'de deprem; İzmir Körfezi 4.8 ile sallandı

İzmir'de deprem; İzmir Körfezi 4.8 ile sallandı


İzmir güne 4.8 büyüklüğünde depremle uyandı. İzmir sahil şeridinde yoğun olarak hissedilen deprem geniş bir alanda hissedildi.

Depremin merkez üssü İzmir Körfezi. Denizin 19 KM altında oluşan depremin hemen ardından 3.9 büyüklüğünde aynı bölgede ikinci bir artçı sarsıntı daha kaydedildi. Foça'da ise 2.2 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldi.

Son Dakika İzmir, İzmir güne körfezde meydana gelen depremle uyandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi İzmir Körfezi'nde meydana gelen depremin şiddetini 4.8 olarak ilan etti. Foça başta olmak üzere, Uzun Ada, Mordoğan, Aliağa  Urla, Narlıbahçe ve Çeşme'de yoğun olarak hissedilen depremin hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.. izmir deprem

İZMİR'DE İKİNCİ DEPREM
İzmir'de, saat 08.13'te meydana gelen ve merkez üssü İzmir Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 08.30'da da yine aynı yerde, 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İkinci deprem de kentte hafif şidette hissedildi.
AFAD, depremin merkez üssünün İzmir'in Foça ilçesine 8.33 kilometre, İzmir'e ise, 41.48 kilometre uzaklıkta, yerin 11.76 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Korkuya neden olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara yol açmadı.

MİDİLLİ DEPREMİNİN UZANTISI MI ARAŞTIRILACAK
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir'de, bugün saat 08.13'te meydana gelen ve merkez üssü İzmir Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki depremin, 4.8 büyüklüğünde bu sarsıntının bağımsız bir deprem mi yoksa Midili depreminin etkili olan Anadolu'ya uzanan kolu üzerinde mi olduğunu araştıracaklarını söyledi.
Prof. Dr. Ercan, "Deprem 08.13'te, yerin 16.8 kilometre derinliğinde oldu. Depremin  olduğu tam nokta İzmir Körfezi'nin içi, uzun adanın hemen kuzeyinde Foça, Karaburun, Gediz Çatalağzı üçgeni içinde oldu. Deprem en güçlü olarak Foça ve mahallesi Bağarası, Menemen ve İzmir'in Karşıyaka,  Alaybey, Bayraklı ve Urla ilçesi kesimlerinde güçlü olarak hissedildi. Deprem dalgaları yaklaşık süresi 17 saniye sürdü. İzmir'deki evlerde hissedilir düzeyde salınma gelişti. Bu depremin işleyişi üzerinde bilgimiz yok. 4.8 büyüklüğünde bu sarsıntının bağımsız bir deprem mi yoksa Midili depreminin etkili olan Anadolu'ya uzanan kolu üzerinde mi olduğunu araştıracağız. Deprem yıkıcı olmamıştır ancak Gediz Çatalağzı'nın olduğu yerde eski taş evlerde baca yıkılması gibi basit zararlar oluşturmuş olabilir" dedi.

AYRINTILAR TAKİP EDİLİYOR

Son dakika haberine göre, saat 08:13'te merkezi İzmir Körfezi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü İzmir Körfezi olan Deprem geniş bir alanda hissedildi.

Son  Depremler
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:13'te merkezi İzmir Körfezi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 16.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.
 

Son Güncelleme: 25.12.2017 07:02
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Son Dakika DepremIzmir DepremSon Depremler
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