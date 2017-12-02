Son Dakika Deprem, Van Başkale'de deprem oldu, 4.7



Son Depremler, Doğu Anadolu bölgesi 4.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesi yakınlarındaki Esenyamaç köyü olarak duyurdu.

Türkiye, Irak ve İran sınırının kesiştiği bölgede meydana gelen depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Doğu Anadolu Bölgesi 4.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Van Başkale ilçesi yakınlarında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkiye İran sınırında, Türkiye kesiminde meydana gelen deprem yerin 5 KM derinliğinde oluştu.

Deprem Başkale ve Yüksekova başta olmak üzere geniş bir alanda yoğun olarak hissedildi. Depreme yakın çok sayıda köy ve mezrada yıkım olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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