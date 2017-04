Son Dakika, Erdoğan; Tencere tava, hep aynı hava

Erdoğan; Tencere tava, hep aynı hava

"BİZİM ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ VE İÇERİĞİNİ YETERİNCE İZAH EDEMEDİĞİMİZİ GÖSTERİR"

"SAYIN YILDIRIM, SAYIN BAHÇELİ VE SAYIN KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMELERİ YAPACAKLAR"

"HSYK İÇİN KENDİ KONTENJANINA DÜŞEN ÜYELERİ SEÇECEK"

"HAZIRLAYACAĞINIZ O SİYASİ İÇERİKLİ RAPORLARI BİZ NE GÖRÜRÜZ NE BİLİRİZ NE DUYARIZ"

"TENCERE TAVACILAR 'HAYIR'I KUTLUYORMUŞ"

BUNLAR GEZİCİ, TENCERE TAVACI

"KİMİ AVRUPA ÜLKELERİ, MUHALEFET PARTİLERİNDEN DAHA..."

"TERÖRİSTLER İLE TÜRKİYE'Yİ DİZEYE GETİRECEKLERİNİ ZANNEDENLER..."

"FIRAT KALKANI BİZİM SON DEĞİL İLK OPERASYONUMUZDUR"

"DÖRT HASSASİYETE SAYGI DUYMAYAN HİÇ KİMSE...."

"HALK OYLAMASINDA MİLLİ İRADE BİR KEZ DAHA TECELLİ ETMİŞTİR"

"REFERANDUM ZAFER VE HEZİMET DİYE YORUMLANMAMALI"

Halk oylamasının ardından dün Ankara'da vatandaşlara hitabeden Cumhurbaşkanı Erdoğan AGİT'e ve referandum sonrası protesto gösterisi yapanlara sert çıktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AGİT'in referandum ön raporunu açıklamasına ilişkin, "3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerle yeni sistemi tamamen uygulamaya geçirmiş olacağız. AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle böyle olmuş. Haddinizi bilin. Haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz ne biliriz ne duyarız. Onu bizim külahımıza anlatın. Sizler Türkiye'nin bakanlarını Avrupa'ya sokmazken utanmadan sıkılmadan bu seçimler hakkında gölge düşürme yarışına girmeyin, netice alamazsınız. Artık sür eşeği Niğde'ye. Kimi Avrupa ülkeleri, ülkemizdeki muhalefet partilerinden daha hararetli bir şekilde bu reforma karşı çıktılar. Şimdi aynı çevreler bizi Avrupa Birliği üyelik görüşlerimizi dondurmakla tehdit ediyorlar. Her şeyden önce bu onların vereceği bir karar değil. Ama bizim için bu çok da önemli değil. Yeter ki Avrupa Birliği bu kararını versin ve bize tebliğ etsin" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelen vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin önünde yeni bir dönem açan anayasa değişikliğinin bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum Allah'tan. 'Evet' de dese 'hayır' da dese sandık başına giderek tercihini ortaya koyan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 'Evet' diyen vatandaşlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. AK Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım'a ve AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerime, Sayın Devlet Bahçeli ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime, BBP, Hüdapar ve diğer partilerimizin yöneticileriyle o partilere gönül vermiş kardeşlerime, tercihlerini evet olarak sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma, kardeşlerime ve yurtdışındaki vatandaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Partisinin ve kurumunun tercihi 'evet' olduğu halde farklı oy kullanan Vatandaşlarımız varsa onları da anlayışla karşılıyorum" açıklamasında bulundu.Erdoğan, "Bu bizim anayasa değişikliğini ve içeriğini yeterince izah edemediğimizi gösterir. 25 milyon 200 bine yakın vatandaşımızın tercihiyle anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir" dedi.İdam tartışmalarına ilişkin Erdoğan, "Bundan sonra da durmak yok yola devam diyeceğiz. Anayasa değişikliği ile milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçme kararı aldı. Bundan rahatsız olanlar olacaktır. Artık seçimler sonrası belirsizlikleri geride bitti. Artık karar milletin. 15 Temmuz sonrası bu Külliye'de, 29 gecenizin sonunda burada konuşmuştuk. Sizler "İdam idam idam" demiştiniz. İnşallah 16 Nisan'dan sonra siz 'evet' dediğiniz taktirde, Sayın Bahçeli ben evet dedim diyor ben sayın Yıldırım'ın da böyle dediğine inanıyorum. Kılıçdaroğlu da 'Evet' diyor. Parlamentodan geçti benim önüme geldi ben onaylarım. Eğer olmadı bir halk oylaması da onun için yaparız. Şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yoktur. Gerek Sayın Yıldırım, Sayın Bahçeli ve Sayın Kılıçdaroğlu inşallah görüşmeleri yapacaklar. Bizim "George ne der", "Helga ne der" değil. Bizim derdimiz Hatice ne der, Ayşe ne der, bizim derdimiz Allah ne derse o. Parlamentomuz bu kararı verecek" diye konuştu.Erdoğan, "Üye sayısı 600'e çıkan meclis kanun çıkartma ve denetleme görevlerini daha güçlü yapacaktır. Yargımız adaletin tesisi için çalışmalarını sürdürecektir. Meclisimiz yeni sistem için gereken uyum kanununu çıkartacak ve HSYK için kendi kontenjanına düşen üyeleri seçecek. Ne yalanlar söylediler be. Meclisi'n yetkileri yokmuş. Parlamento bugüne HSYK'ya üye verebiliyor muydu? Hayır. Şimdi 7 üye seçecek. 4 tane ben seçeceğim" açıklamasında bulundu.Erdoğan, AGİT'in referandum ön raporunu açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerle yeni sistemi tamamen uygulamaya geçirmiş olacağız. AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle böyle olmuş. Haddinizi bilin. Haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz ne biliriz ne duyarız. Onu bizim külahımıza anlatın. Biz yolumuza devam ederiz. Bu ülke batının hiçbir ülkesinde görülmeyen en demokratik seçimini gerçekleştirmiştir. Sizler Türkiye'nin bakanlarını Avrupa'ya sokmazken utanmadan sıkılmadan bu seçimler hakkında gölge düşürme yarışına girmeyin, netice alamazsınız. Artık sür eşeği Niğde'ye. Seçimlere kadar geçecek sürede bunların hepsini de hükümetimizle birlikte kararlıkla uygulayacağız. Milletimizin bize işaret ettiği yol budur. Ülkemizin kaybedeceği tek bir dakika yoktur."Referandum sonuçları protestolarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "16 Nisan'da ortaya çıkan sonuç milletimizi memnun ederken birileri de hiç şüphesiz hüsrana uğradı. Bakıyorum tencere tavacılar çıkmış ortaya. Onlar da 'hayır'ı kutluyormuş. Galibiyetin mutluluğunu biliyoruz ama mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz.Bunlar gezici, tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava devam ediyorlar. Biz bütün bu değişiklikleri yaparken buna karşı çıkanlara her şeye rağmen saygı duyduk. Tüm sıkıntılarına rağmen bu demokratik mücadeleyi verdik. Sayın Başbakan ve Sayın Bahçeli 81 vilayetin tamamını dolaştık. Ama onlar gidemedi. 7 kere mağlup oldular şimdi 8. kez mağlup oldular ama bakıyorsun yine tencere tava."Erdoğan, "Kimi Avrupa ülkeleri, ülkemizdeki muhalefet partilerinden daha hararetli bir şekilde bu reforma karşı çıktılar. Atlarıyla, itleriyle köpekleriyle vatandaşlarımıza saldıracak kadar ileriye götüren ülkeler oldu. Şimdi aynı çevreler bizi Avrupa Birliği üyelik görüşlerimizi dondurmakla tehdit ediyorlar. Her şeyden önce bu onların vereceği bir karar değil. Ama bizim için bu çok da önemli değil. Yeter ki Avrupa Birliği bu kararını versin ve bize tebliğ etsin. Bir raportör bir rapor yazıyor, fakat bu tür raportörleri barındıranlara ben teessüf ediyorum. 54 sene bunlar bizi beklettiler. Oturur konuşuruz bir güven oylaması da onun için yaparız. İngiltere yaptı, Norveç çıktı. Gideriz milletimize, kararına uyarız. Ya Türkiye'ye verdikleri sözleri derhal tutacaklar ya da sonuçlarına katlanacaklar. Bu iş öyle terör örgütlerini el altından silah, para ile desteklemek suretiyle ülkemizin üzerine salmak ile olmaz" ifadelerini kullandı.Erdoğan, "Suriye'de terör örgütlerine verdikleri destekle ülkemize karşı husumetlerini açıkça ifade etmekten çekinmeyenler şunu bilsinler; Türkiye sınırlarının yanında bir terör oluşumuna izin vermeyecektir. Bölgede paralı asker gibi kullandıkları teröristler ile Türkiye'yi dizeye getireceklerini zannedenler yanıldıklarını çok yakında görecekler" diye konuştu.Erdoğan, "Fırat Kalkanı bizim son değil ilk operasyonumuzdur. Sınırlarımızda beslenen terör örgütlerinin kökünü kurutmak için ne kadar operasyon varsa yapmaya kararlıyız. Ödünümüzdeki süreçte buna yoğunlaşacağımız somut icraatlar girişeceğimiz bir dönemdir" dedi.Erdoğan, "Tek devlet, millet, vatan, bayrak bu dört hassasiyete saygı duymayan hiç kimse dostumuz, müttefikimiz değildir" dedi.Başbakan Binali Yıldırım, "Halk oylamasında milli irade bir kez daha tecelli etmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemi halkımız tarafından kabul edilmiştir. Milletimizin kararı başımızın tacıdır. Halkımızın sözünün üstünde hiçbir söz yoktur. Halkın ve milletin emanetini taşıyoruz. Alınan kararla birlikte yeni bir yolun başındayız. Bize duyulan güven için onay için şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz önümüze yeni bir yol haritası koydu. Milletin verdi mesaj net, açıktır. Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki vatandaşlarımız özellikle terörle mücadeleye devam mesajı vererek gerekli desteği göstermişlerdir" diye konuştu.Yıldırım, "İçeride ve dışarıda Türkiye'nin demokrasisini tartışma konusu yapanalar mahcup olmuşlardır. Türkiye'yi gölgelemek, itibarını yaralamak isteyenleri halkımız mahcup çıkarmıştır. Referandum zafer ve hezimet diye yorumlanmamalı. Bu oylamanın kaybedeni yok. Kazananı bütün Türkiye olmuştur. Hayır evet diyen de vatandaşımızdır. Hepsini kararı da kabulümüzdür. Bu referandum çoğulcu demokrasimize güç katmıştır. Olgun bir atmosfer içerisine referandum gerçekleşmiştir. Hiçbir vatandaşımızın gönlünün kırılmasına asla rızamız olmaz. Netice ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.