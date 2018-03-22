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Son dakika haberi;  Erdoğan, Trump ile Münbiç'i görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü. Telefon görüşmesi Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı.

Son dakika haberi;  Erdoğan, Trump ile Münbiç'i görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü. Telefon görüşmesi Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı.

22 Mart 2018 Perşembe 17:43
Son dakika haberi;  Erdoğan, Trump ile Münbiç'i görüştü

Son dakika haberi;  Erdoğan, Trump ile Münbiç'i görüştü


Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü. Telefon görüşmesi Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı. Kalın açıklamasında "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi" dedi.  

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

Kalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı." ifadesini kullandı.

GÜNDEMDE MÜNBİÇ VE AFRİN Mİ VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçtiğimiz ay yöneltilen "Trump ile görüşecek misiniz" şeklindeki soruya "Ben aramam, ararsa görüşürüz" şeklindeki yanıtının ardından gelen ilk telefon görüşmesi dikkat çekiyor. Türkiye'nin Afrin harekatının operasyon kısmının tamamlanmasın üstünden iki gün sonra yapılan görüşmede Münbiç konusunun ele alındığı bildiriliyor..

ABD GÖRÜŞME ÖNCESİ 11 POLİS MEMURU HAKKINDAKİ DAVAYI DÜŞÜRDÜ


Erdoğan - Trump görüşmesinin hemen öncesinde, ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına yönelik açılan davanın düşürülmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında çıkan olaylar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Erdoğan'ın 15 korumasından 11'i hakkındaki suçlamalar düşürüldü
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Türkiye'nin Washington büyükelçiliği önünde çıkan olaylar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Erdoğan'ın 15 korumasından 11'inin hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, savcılık ilk olarak mahkemeden yaşanan olaylar sırasında bölgede bulunmayan 4 koruma hakkındaki suçlamaların düşürülmesini talep etti.

Bunun ardından ABD'nin görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyaretinden bir gün önce, 14 Şubat'ta, 7 koruma hakkındaki suçlamalar da düşürüldü.

Gazete bunun Ankara-Washington ilişkilerindeki gerilimin azaltılmasına yönelik atılmış bir adım olabileceği yorumunda bulundu.

Hakkındaki suçlamaların düşürülmesine karar verilen isimlerden birinin de Erdoğan'ın koruma müdürü olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 22.03.2018 15:07
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