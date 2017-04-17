Son Dakika Haberler, İstanbul ve İzmir'de YSK protestosu

Referandum'un ardından İstanbul ve İzmir'de toplanan gruplar,'nun oy pusulasıyla ilgili uygulamasını protesto ettiler. İzmir'de ve İstanbul'da, halk oylamasının sonucunu protesto etmek amacıyla toplanan gruba polis müdahale ettiİzmir Bornova'da halk oylamasının sonucunu protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti.Kazım Dirik mahallesi Küçükpark'ta yaklaşık 50 kişilik grup slogan atarak toplandı.Polis, çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle grup üyelerinden dağılmalarını istedi.Slogan atmaya devam eden protestoculardan 4'ü gözaltına alındı.İstanbul'un Kadıköy ilçesi'nde de protesto gösterileri vardı. Kadıköy'de bir grup, referandum sonuçlarının ardından Yüksek Seçim Kurulunu (YSK) protesto etti.Kadıköy'de ara sokaklarda toplanan grup, slogan atarak İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu Zühtü Paşa Caddesi'ne geldi. Boğa Meydanı'na kadar yürüyen grup, YSK aleyhine slogan attıktan sonra olaysız dağıldı.Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı gözlendi.