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Son Dakika Hava Durumu; BUDO seferleri iptal, Kar ve fırtına geliyor....

Kış mevsimi Marmara ve Trakya bölgesinde kendini hissettiriyor. İstanbul'da hava sıcakları düştü. Anadolu yakasında kar yağışı başladı. İDO ve BUDO'da çok sayıda sefer iptal edildi.

Son Dakika Hava Durumu; BUDO seferleri iptal, Kar ve fırtına geliyor....

Kış mevsimi Marmara ve Trakya bölgesinde kendini hissettiriyor. İstanbul'da hava sıcakları düştü. Anadolu yakasında kar yağışı başladı. İDO ve BUDO'da çok sayıda sefer iptal edildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:37
Son Dakika Hava Durumu; BUDO seferleri iptal, Kar ve fırtına geliyor....

Son Dakika Hava Durumu; BUDO seferleri iptal, Kar ve fırtına geliyor....


Kara kış şartları Trakya ve Marmara bölgesini etkisi altına aldı. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur kendini hissettirirken, Marmara Denizi'nde fırtına İDO ve BUDO'nun bazı seferlerini iptal ettirdi.

İstanbul genelinde dün gündüz ve akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar ve karla karışık yağmura bıraktı.

Edinilen bilgiye göre; kar yağışı özellikle hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Kartal Yakacık ve Aydos Ormanı civarında etkisini sürdürüyor. Dün gece Avrupa yakasını etkisi altına alan yağmur sabaha kadar devam etti...

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından bazı seferler iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bu sabah bazı seferler yapılamıyor.

İDO tarafından iptal edilen ilk sefer saati 07.00'de oldu ve Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot seferi iptal edildi. Saat 07:50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü seferinin de yapılamayacağı duyuruldu. İDO'nun resmi internet sitesinden duyurusu yapılan ve iptal edilen diğer seferler de şöyle: 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü.

BUDO'DA BAZI SEFERLERE İPTAL GELDİ


Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.45 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yurt geneli hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre haftasonu yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve bazı kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları ve tahminler...

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU (23 ARALIK)

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimler, İç Ege’nin güneyi, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor.

Kent genelinde dün gündüz ve akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar ve karla karışık yağmura bıraktı.

Kar yağışı özellikle hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Kartal Yakacık ve Aydos Ormanı civarında etkisini sürdürüyor.

ÇANAKKALE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çanakkale’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyu etkili olurken kent adeta beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çanakkale’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Çanakkale-İzmir karayolunda ekipler yolu açık tutmak için mücadele ediyor. Çanakkale-Ezine karayolunda Erenköy rampasında kar nedeniyle yolun kapanmasıyla bazı sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

TIR ve kamyonlar rampayı çıkmak ve inmekte zorlanırken, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Polis ekipleri de yollarda sürekli devriye görevi yaparak sürücülere yardımcı olurken ayrıca seyir halindeki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA ETKİLİ OLUYOR

Edirne’nin Keşan ilçesinde son günlerde hissedilen soğuk havanın ardından kar yağışı etkili oldu.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini daha da arttırdı.
Kar yağışı Keşan-Çanakkale yolu üzerinde trafiği olumsuz etkiledi. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, kara yolları ekipleri yol üzerinde trafiğin akışını sağlamak amacıyla çalışmalarda bulundu.

İZZETİYE MAHALLESİ YAKINLARINDA TRAFİK TIKANDI

İzzetiye Mahallesi yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazası yaşanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
İki ağır vasıta ve bir otomobilin karıştığı kaza nedeniyle yol trafiğe yaklaşık 1,5 saat kapatıldı. Kazaya karışan araçlar ise vinç, iş makineleri ve çekiciler ile kaldırıldı.
Yapılan çalışmaların ardından Keşan-Çanakkale yolu trafiğe yeniden açıldı.
Ekipler, sürücüleri tedbirli olarak yola devam etmeleri konusunda uyardı.

Son Güncelleme: 23.12.2017 05:00
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika Hava DurumuİDOBUDO
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