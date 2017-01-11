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11 Ocak 2017 Çarşamba 05:37

Son Dakika hava durumu; İstanbul'da kar bitti, temizlik vakti

Marmara bölgesini etkisi altına alan son yılların et şiddetli kar yağışının ardından İstanbul'da kar temizliği başladı. İlçe belediyeleri yollarda biriken karları temizlerken bazı belediyelerde temizlik şirketleri kar nedeniyle çöpleri alamadı.

Son Dakika hava durumu; İstanbul'da kar bitti, temizlik vakti
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Son Dakika hava durumu; İstanbul'da kar bitti, temizlik vakti

İstanbul ve çevresinde hayatı olumsuz etkileyen 5 günlük kar yağışı sona erdi. İlçe Belediyelerinin karla mücadelesi devam ederken gece başlayan fırtına kar yığınlarının erimesini hızlandırdı. Belediye ekipleri muhtemel buzlanmalara karşı yollarda tuzlama çalışmasını sürdürürken, rekor seviyede kar yağışı alan Sarıyer Belediyesi ekipleri vatandaşlardan tam not aldı. Beyoğlu başta olmak üzere çoğu ilçe belediyesi ara sokaklarda çöp toplamayı durdurmayı tercih ederken, Sarıyer'de temizlik ekiplerinin yoğun kar yağışına rağmen mücadeleyi sürdürdüğü gözlendi. Karla mücadeleye ilçe zabıta ekipleri de katıldı. Yollarda kalan araçları kurtarmak için belediye bünyesinde bulunan özel donanımlı ATV'ler kullanıldı. Özellikle evde yatan hastaların acil ilaç ihtiyacının karşılanmasında belediye zabıta ekipleri önemli rol oynadı.




KAR TEMİZLİĞİ İÇİN SEFERBERLİK

Sarıyer Belediyesi, son yılların en yoğun kar yağışı alan yerleşim birimi oldu. 5 gündür ana yolları ve ara sokakları açık tutmak için çalışan ekiplere vatandaşlar da destek verdi. Bu arada belediye bünyesinde kurulan koordinasyon merkezinde Başkan Şükrü Genç gece yarısına kadar çalışmaları takip etti. Zaman zaman kar temizliği yapan ekiplere eşlik eden Şükrü Genç, ara sokaklarda kardan adam yapan çocuklarla da sohbet etti.

KAR YAĞIŞI EĞİTİMİ VE ULAŞIMI VURDU

İstanbul’da geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan ve 5 gündür süren kar yağışı etkisini bu gece saatlerinde kaybetti.

6 Ocak Cuma gününden itibaren İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemişti. Cuma gününden itibaren belli aralıklarla süren kar yağışı bu gece etkisini giderek kaybetti. Yaklaşık 5 gündür yağan kar nedeniyle ara sokaklarda kar yığınları oluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar tarafından trafiğe çıkarılmayan otomobiller karla kaplandı. Sokaklarda oluşan kar yığınlarının çözülerek eridiği görüldü.
İstanbul genelinde oluşan kar birikintileri, oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşın İstanbul Valiliğince eğitim-öğretime bugünde ara verildi.
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Sarıyer BelediyesiKar Temizliği
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