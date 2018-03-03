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Son Dakika Hava Durumu İstanbul'u yağmur vurdu

Marmara ve Trakya bölgeleri öğle saatlerinde yağmur ve doluya teslim oldu. Şiddetli rüzgar (Lodos) yüzünden bazı vapur seferleri iptal edilirken, trafik ana yollarda durma noktasına geldi.

Son Dakika Hava Durumu İstanbul'u yağmur vurdu

Marmara ve Trakya bölgeleri öğle saatlerinde yağmur ve doluya teslim oldu. Şiddetli rüzgar (Lodos) yüzünden bazı vapur seferleri iptal edilirken, trafik ana yollarda durma noktasına geldi.

03 Mart 2018 Cumartesi 14:01
Son Dakika Hava Durumu İstanbul'u yağmur vurdu

Son Dakika Hava Durumu İstanbul'u yağmur vurdu


İstanbul ve çevresinde öğle saatlerinden sonra etkili olan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vapur seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Yağmur şiddetini artırırken zaman zaman dolu yağışı vatandaşları zor durumda bıraktı. Ana caddelerde su birikintileri küçük göletlere dönüşürken trafik tıkandı.

Son Dakika Hava Durumu Raporu; Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika uyarıları geldi. Marmara ve Trakya bölgelerinde yağmur ve fırtınanın etkili olduğu son hava durumu raporunda, İstanbul için kuvvetli rüzgar notu yer aldı. Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevre illeri için kuvvetli yağış ve rüzgar için uyarılarda bulunuldu. Öte yandan saat 13:20 itibarıyla İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına başladı. Yağışın karla karışık ve dolu şeklinde olduğu görüldü.

EMİNÖNÜ - ÜSKÜDAR VAPUR SEFERİ İPTAL

Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Üsküdar-Eminönü vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İskeleye gelenler, görevliler tarafından ve anonslar yapılarak uyarıldı. Üsküdar sahilde yürüyüş yapanlar ise fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Denizde oluşan dalgalar kıyıyı vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yaptığı uyarıda, "Marmara denizinde rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor" demişti.


İDO BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok seferini iptal etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını ardından İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Yer yer etkili olan yağış ise vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstanbul Deniz Ootobüsleri (İDO) etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler, İDO'nun internetten sitesinde açıklandı.

İptal edilen seferler şöyle; 12.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,15.00 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, 14.00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı, 13.00 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, 18.00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı, 17.00 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, 16.00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı.

YAĞMUR VE LODOS BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlanan günlük hava durumu tahmin raporunda, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışın olacağı belirtildi. Öte yandan, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç Kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. İşte Meteoroloji 3 Mart 2018 hava durumu tahmin raporu...

HAVA DURUMU RAPORU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Aksaray, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'A UYARI

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Bugün il genelinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

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