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12 Ocak 2017 Perşembe 08:08

Son dakika İstanbul'da hava durumu; Yağmur karları eritiyor

Son dakika İstanbul'da hava durumu; Yağmur karları eritiyor
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Son dakika İstanbul'da hava durumu; Yağmur karları eritiyor


İstanbul ve çevresini etkileyen yoğu kar yağışının ardından sabaha karşı başlayan sağanak yağış kar yığınlarını eritiyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabaha kadar devam etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise dükkan saçaklarının altlarına sığındı.
İstanbul'da geçtiğimiz Cuma gecesi başlayan ve Salı günü etkisini kaybeden kar yağışı yerini gece saatlerinde yağmura bıraktı. Yağmur sabah saatlerine kadar aralıksız devam etti. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkanların saçakları altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Edinilen bilgilere göre yağışın gün içerisinde belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

 
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