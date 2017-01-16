Son Dakika İzmir; Yağmur hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir'de gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeniyle, kentin birçok caddesinde ve sokaklarında su birikintileri meydana geldi. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmura ansızın yakalanan vatandaşlar iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınırken, bazı araçlarda yolda kaldı. Halkapınar'da bulunan Yunuslar Alt geçidi daha önce de olduğu gibi yine suyla doldu. Alt geçitte belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Öte yandan Kamil Tunca Bulvarı üzerinde bir otomobil ise su birikintisinden geçtikten sonra yolda kaldı. Otomobilin sürücüsü Alp Kan, "Güzel İzmir'imizin düştüğü durum ortada. Bu yol daha yeni yapıldı. Ancak her yağmurda suyla doluyor. Altyapı eksikliği mi yoksa başka bir şey mi anlamıyorum. Aracımla geçerken suyun içinde kaldım" dedi.Sağanak yağışın gün içerisinde de etkisini sürdüreceğini belirten meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara uyarı da bulundu.