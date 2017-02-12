Son Dakika Suriye, El Bab'tan acı haber; 1 şehit 3 yaralı var

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı sırasında çıkan çatışmalarda 1 askerimiz şehit düştü. Edinilen bilgiye göre yaralı 3 asker Türkiye'ye getirildi.Sabah saatlerinde çıkan çatışmada şehit düşen ve yaralanan askerlerin kimliği henüz açıklanmadı. Bu arada çatışmaların yoğunlaştığı El Bab çevresinde ÖSO güçleri DEAŞ ve Suriye ordusu ile karşı karşıya geldi.TSK'nın karadan ve havadan destek verdiği Özgür Suriye Ordusu, El Bab’ın batısında bulunan El Hikmah okulu ve Zemzem caddesini ele geçirdi.Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ta terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon sürüyor. Özgür Suriye Ordusu’nun El Bab’ta yürütülen operasyon kapsamındaki ilerleyişi devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu, El Bab’ta bazı noktaları ele geçirdi. ÖSO askerleri, ilerleyişi kapsamında El Bab’ın batısında bulunan El Hikmah okulu ve Zemzem caddesini ele geçirdi.Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu ve rejim güçleri arasındaki yoğun çatışmalar ise El Bab yakınlarındaki Tadef köyünde devam ediyor.