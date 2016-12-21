Son Dakika Suriye, Suriye'den acı haber; 14 şehidimiz var

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

DÜN 1, BUGÜN 4 ŞEHİT HABERİ GELMİŞTİ

EL BAB'TA BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ

TSK: 218 HEDEF İMHA EDİLDİ

DEAŞ'DAN BOMBALI ARAÇLA SALDIRI

Türkiye'nin terör örgütlerine yöneliksırasında bugün canlı bomba saldırısına uğrayan birliğimizden acı haber geldi. Saldırı sırasında ilk belirlemelere göre 10 askerimiz şehit düştü. Gün içinde gelen 4 şehit bilgisi ile, Suriye'de verdiğimiz şehit sayısı 14'e yükseldi. Çıkan çatışmalarda 138 terörist öldürüldü.Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de yürütülen ''nda 10 askerin daha şehit olduğunu, 18 askerin de yaralandığını açıkladı.Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekata ilişkin gece saatlerinde yapılan bilgilendirmede bugün El Bab bölgesinde sabah saatlerindeki çatışmalar ile öğleden sonra bombalı araçla düzenlenen 3 ayrı intihar saldırısında toplam 14 askerin şehit olduğu, 33 askerin de yaralandığı belirtildi.Açıklamada 138 DEAŞ'lı teröristin de öldürüldüğü ifade edilerek, şöyle denildi:"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devamla, Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlanmıştır. Hava Harekatları, bölgedeki topçu birliklerimiz ve diğer ateş destek vasıtalarımız ile El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun olarak ateş altına alınmaya devam etmektedir. Şu ana kadar topçu birliklerimiz ve diğer ateş destek vasıtalarımız ile; 3 ZSU-23 silah monteli pikap aracı, 2 adet doçka monteli pikap aracı, 3 ağır makinalı tüfek monteli pikap aracı ateş altına alınarak imha edilmiştir.Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir.Öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda TSK unsurlarımızdan toplam 10 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, ilk tespitlere göre 6’sı ağır olmak üzere 18 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."Gün içerisinde çatışma ve intihar saldırıları sonucu şehit olan asker sayısı 14'e yaralanan asker sayısı ise 33'e yükseldi.Suriye toprakları içerisinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde 1 Türk askeri şehit oldu, 9'u da yaralandı. Diğer bölgelerde yürütülen çatışmalar sırasında toplam 4 askerimizin şehit düştüğü duyurulmuştu..Fırat Kalkanı Harekatı'nın 118'inci gününde Suriye'nin El Bab bölgesinde, bombalı araçla yapılan saldırıda 1 Uzman Çavuş şehit olurken, 9 asker de yaralandı. Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi ile durumu ağır olan 1 asker helikopterle Gaziantep'e getirildi. Yaralı asker, Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 8 yaralı ise sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yaralı askerlerin tedavileri devam ediyor.Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 118'inci gününe ilişkin yapılan açıklamaya göre, harekatın 118'inci gününde terör örgütü DEAŞ'lı 218 hedefi karadan ve havadan bombalanarak imha edildi. Harekatta 11 terörist etkisiz hale getirildi, Özgür Suriye Ordusu'nun da 4 askeri yaralandı. Harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, şöyle denildi:"Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 11 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 muhalif yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütünün El Bab meskun mahallinde gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısı sonucu ÖSO unsurlarına destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kahraman 1 personelimiz maalesef şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, TSK personelimize ve yüce milletimize baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 156 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak baskı altında tutulmuş/ imha edilmiş/ etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 52 hedef imha edilmiştir."