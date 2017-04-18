﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Nisan 2017 Salı 00:42

Son Dakika, YSK kararına protestolar yayılıyor; Gözaltılar var

Yüksek Seçim Kurulu'nun sandıktan mühürsüz çıkan zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılmasını yönelik tepkiler protestolara neden oluyor. Eskişehir, Antalya ve İstanbul'da düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanlar var

Son Dakika, YSK kararına protestolar yayılıyor; Gözaltılar var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
YSK kararına protestolar yayılıyor; Gözaltılar var


Son Dakika, YSK'nın mühürsüz oyları geçerli saymasına yönelik tepkiler protestolara dönüyor. Eskişehir'de parkta toplanıp evelerinden getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak ses çıkaran ve 'Başkanlığa hayır' diye slogan atan grup uyarılara rağmen dağılmayınca polis müdaha etti.


Polisler, aralarında HDP Tepebaşı İlçe Başkanı Emine Kaya'nın bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

Bugün saat 21.00 sıralarında Yeni Bağlar Mahallesi Kartal Tepesi Sokak'taki parkta toplanan kızlı-erkekli çoğunluğu üniversite öğrencisi olan grup, evlerinden getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak eylem yaptı. 'Susma haykır, başkanlığa hayır' diye slogan atan grubun yanına bir süre sonra polis ekipleri geldi. Polis müdürünün megafonla dağılmaları için uyarıda bulundu grup, parktan çıkıp ara sokaklarda yürümeye başladı.

Ses çıkararak yürüyen gruptakilere, Üniversite Caddesi'ne gelindiğinde yine polisler dağılmaları için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahalede bulundu. Aralarında HDP Eskişehir Tepebaşı Merkez İlçe Başkanı Emine Kaya'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Kollarına plastik kelepçe takılarak çevik kuvvet midibüslerine bindirilenlerden N.B.'nin üzerinden sustalı bıçak çıktı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık raporları alınan 10 kişi daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BEŞİKTAŞ'TA PROTESTO

Beşiktaş'taki Kartal Heykeli önünde toplanan bir grup da halk oylamasından "evet" sonucu çıkmasını protesto etti.

Bir süre slogan atan gruptaki bazı kişiler, ellerindeki tencere ve tavalara kaşıklarla vurdu.

Başta Almanya ve Fransa'dan olmak üzere yabancı basın kuruluşlarının takip ettiği protestoya, yabancı uyruklu bazı kişilerin de destek verdiği görüldü.


KADIKÖY'DE EYLEM VAR

Kadıköy Bahariye Süreyya Operası önünde toplanan bir grup, "Bu seçim meşru değil, Hayır biz kazandık" yazılı pankart açıp slogan attı.

Buradan, önce Moda Meydanı'na daha sonra Kadıköy Rıhtımı'na inen gruptakiler, Kadıköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yapan gruptakiler, YSK'nın sonuçlara ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

ANTALYA'DA 14 GÖZALTI VAR

Antalya'da, referandum sonucuna itiraz ederek eylem yapan grubu, polis biber gazıyla dağıttı. Çıkan arbede sonrasında gruptan 14 kişi gözaltına alındı.
16 Nisan'daki referandum sonucuna itiraz eden 50 kişilik grup, saat 21.00 sıralarında Antalya'nın simgelerinden tarihi Üç Kapılar önünde toplandı. Burada slogan atıp basın açıklaması yapmak isteyen gruba,  polis, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Grubun ikazlara rağmen dağılmaması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis amirleri, gruptakilere dağılmaları konusunda yeniden uyarıda bulununca çıkan tartışmaların ardından arbede yaşandı. Daha sonra çevik kuvvet ekipleri gruba biber gazıyla müdahale etti. Bazı göstericiler ara sokaklara kaçarak dağılırken, polis, gruptan 14 kişiyi gözaltına aldı. Polis araçlarına bindirilen eylemciler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

 
Komutanların oy kullandıkları sandıktan ne çıktı
Komutanların oy kullandıkları sandıktan ne çıktı
İçişleri Bakanlığı açıkladı; 15 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı açıkladı; 15 terörist öldürüldü
Kimler kaybetti; 2017 Referandum#039;unu kaybedenlerin listesi
Kimler kaybetti; 2017 Referandum'unu kaybedenlerin listesi
 Şirketini kapatıyor
 Şirketini kapatıyor
Gitti Ağa#039;nın paraları
Gitti Ağa'nın paraları
Son Dakika Haberler, İstanbul ve İzmir#039;de YSK protestosu
Son Dakika Haberler, İstanbul ve İzmir'de YSK protestosu
Şahin; MHP#039;den yeterli desteği alamadık
Şahin; MHP'den yeterli desteği alamadık
Evet çıkarsa şirketi kapatırım demişti; Kesin sonuçları bekliyorum
Evet çıkarsa şirketi kapatırım demişti; Kesin sonuçları bekliyorum
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Son Dakika
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukurca'dan acı haber; İzmir'e şehit ateşi düştü Çukurca'dan acı haber; İzmir'e şehit...
Son Dakika, OHAL Üç ay daha uzatıldı; MGK tavsiye etti Son Dakika, OHAL Üç ay daha uzatıldı; MGK tavsiye...
Partili Cumhurbaşkanı ve HSK hemen yürürlüğe girecek Partili Cumhurbaşkanı ve HSK hemen yürürlüğe...
Kimler kaybetti; 2017 Referandum'unu kaybedenlerin listesi Kimler kaybetti; 2017 Referandum'unu kaybedenlerin...
Son Dakika Haberler, İstanbul ve İzmir'de YSK protestosu Son Dakika Haberler, İstanbul ve İzmir'de YSK...
Üç Büyükşehir'de AK Parti vatandaşı ikna edemedi Üç Büyükşehir'de AK Parti vatandaşı ikna...
Yukarı Çık

Çukurca'dan acı haber; İzmir'e şehit...
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin Irak sınırındaki Kaletepe ile Hantepe Üs Bölgelerinde PKK'lı...

Haberi Oku