Son Dakika, YSK kararına protestolar yayılıyor; Gözaltılar var

YSK kararına protestolar yayılıyor; Gözaltılar var

BEŞİKTAŞ'TA PROTESTO

KADIKÖY'DE EYLEM VAR

ANTALYA'DA 14 GÖZALTI VAR

YSK'nın mühürsüz oyları geçerli saymasına yönelik tepkiler protestolara dönüyor. Eskişehir'de parkta toplanıp evelerinden getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak ses çıkaran ve 'Başkanlığa hayır' diye slogan atan grup uyarılara rağmen dağılmayınca polis müdaha etti.Polisler, aralarında HDP Tepebaşı İlçe Başkanı Emine Kaya'nın bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.Bugün saat 21.00 sıralarında Yeni Bağlar Mahallesi Kartal Tepesi Sokak'taki parkta toplanan kızlı-erkekli çoğunluğu üniversite öğrencisi olan grup, evlerinden getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak eylem yaptı. 'Susma haykır, başkanlığa hayır' diye slogan atan grubun yanına bir süre sonra polis ekipleri geldi. Polis müdürünün megafonla dağılmaları için uyarıda bulundu grup, parktan çıkıp ara sokaklarda yürümeye başladı.Ses çıkararak yürüyen gruptakilere, Üniversite Caddesi'ne gelindiğinde yine polisler dağılmaları için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahalede bulundu. Aralarında HDP Eskişehir Tepebaşı Merkez İlçe Başkanı Emine Kaya'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Kollarına plastik kelepçe takılarak çevik kuvvet midibüslerine bindirilenlerden N.B.'nin üzerinden sustalı bıçak çıktı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık raporları alınan 10 kişi daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Beşiktaş'taki Kartal Heykeli önünde toplanan bir grup da halk oylamasından "evet" sonucu çıkmasını protesto etti.Bir süre slogan atan gruptaki bazı kişiler, ellerindeki tencere ve tavalara kaşıklarla vurdu.Başta Almanya ve Fransa'dan olmak üzere yabancı basın kuruluşlarının takip ettiği protestoya, yabancı uyruklu bazı kişilerin de destek verdiği görüldü.Kadıköy Bahariye Süreyya Operası önünde toplanan bir grup, "Bu seçim meşru değil, Hayır biz kazandık" yazılı pankart açıp slogan attı.Buradan, önce Moda Meydanı'na daha sonra Kadıköy Rıhtımı'na inen gruptakiler, Kadıköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yürüdü.Polisin geniş güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yapan gruptakiler, YSK'nın sonuçlara ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.Antalya'da, referandum sonucuna itiraz ederek eylem yapan grubu, polis biber gazıyla dağıttı. Çıkan arbede sonrasında gruptan 14 kişi gözaltına alındı.16 Nisan'daki referandum sonucuna itiraz eden 50 kişilik grup, saat 21.00 sıralarında Antalya'nın simgelerinden tarihi Üç Kapılar önünde toplandı. Burada slogan atıp basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Grubun ikazlara rağmen dağılmaması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis amirleri, gruptakilere dağılmaları konusunda yeniden uyarıda bulununca çıkan tartışmaların ardından arbede yaşandı. Daha sonra çevik kuvvet ekipleri gruba biber gazıyla müdahale etti. Bazı göstericiler ara sokaklara kaçarak dağılırken, polis, gruptan 14 kişiyi gözaltına aldı. Polis araçlarına bindirilen eylemciler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.