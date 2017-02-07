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07 Şubat 2017 Salı 08:02

Son Depremler; Çanakkale'de 5.2 ile yeniden sallandı

Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uzmanların sıradışı olarak ilan ettiği depremler yer yüzeyine değişik derinliklerde oluşması dikkat çekici.

Son Depremler; Çanakkale'de 5.2 ile yeniden sallandı
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Son Depremler; Çanakkale'de 5.2 ile yeniden sallandı

Son Depremler, Ege Bölgesi'ndeki deprem fırtınası 24 saattir durmadı. 300'e yakın evin yıkıldığı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi köylerinde ilk yardım ve kurtarma çalışmaları devam ederken yeni depremler vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oluyor.


Çanakkale'de deprem fırtınası korkutuyor. Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uzmanların sıradışı olarak ilan ettiği depremler yer yüzeyine değişik derinliklerde oluşması dikkat çekici.



Çanakkale Deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre bazı evlerde ve bir camide hasar oluştuğu belirlendi.

Ayvacık ilçesinde saat 05.24'te yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve İHH ekipleri, köylerdeki bazı evlerden duman çıkması üzerine bölgede tarama çalışması yaptı.

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

DÜN DE İKİ BÜYÜK DEPREM OLMUŞTU

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.

4.3 ve 4.2 ŞİDDETİNDE 2 DEPREM DAHA

Çanakkale Ayvacık'ta sabaha karşı yaşanan 5.2 büyüklüğünde deprem sonrasında 4.3 ve 4.2 şiddetinde 2 artçı deprem daha gerçekleşti.


 
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Çanakkale DepremSon Depremler
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orhan usta 17 saat önce

bu depremler tüm ege bölgesinde hissediliyor bilim adamları bizi korkutuyor nedir bu felaket habercisi diyenlere mi inanalım altımızda yer oynaşıyor sanki

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