Son Depremler; Çanakkale'de 5.2 ile yeniden sallandı

DÜN DE İKİ BÜYÜK DEPREM OLMUŞTU

4.3 ve 4.2 ŞİDDETİNDE 2 DEPREM DAHA

Ege Bölgesi'ndeki deprem fırtınası 24 saattir durmadı. 300'e yakın evin yıkıldığı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi köylerinde ilk yardım ve kurtarma çalışmaları devam ederken yeni depremler vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oluyor.Çanakkale'de deprem fırtınası korkutuyor. Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uzmanların sıradışı olarak ilan ettiği depremler yer yüzeyine değişik derinliklerde oluşması dikkat çekici.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre bazı evlerde ve bir camide hasar oluştuğu belirlendi.Ayvacık ilçesinde saat 05.24'te yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve İHH ekipleri, köylerdeki bazı evlerden duman çıkması üzerine bölgede tarama çalışması yaptı.Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.Çanakkale Ayvacık'ta sabaha karşı yaşanan 5.2 büyüklüğünde deprem sonrasında 4.3 ve 4.2 şiddetinde 2 artçı deprem daha gerçekleşti.