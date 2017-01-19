Son Depremler, Eskişehir'de deprem; Eskişehir 3.4 ile panikledi

Eskişehir'de deprem; Eskişehir 3.4 ile panikledi

Eskişehir'de sabaha erken saatlerde hissedilen 3.4 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.Merkez üssü Sulukaraağaç Tepebaşı olarak açıklanan deprem yerin 8.1 KM derinliğinde oluştu.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre sabah saat 07.28'de meydana gelen kısa süreli sarsıntı geniş bir alanda hissedildi.Avlamış, Orta ve Eğriöz arasında oluşan depremin aletsel büyüklüğü 3.1 olarak açıklanırken hissedilen şiddeti 3.4 olarak açıklandı. İl merkezinde de hissedilen depremin yıkıcı etkisi bulunmuyor.Sabah ezanından hemen sonra hissedilen deprem vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.