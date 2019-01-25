Son depremler; İzmir'de deprem oldu 4.5



Son Dakika Deprem, İzmir'in Menemen İlçesi'nde deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu..

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Yahselli Mahallesi olarak ilan etti.

Deprem İzmir'in büyük bir bölümü ve Menemen başta olmak üzere Gazi Mustafa Kemal, Günerli, Köyiçi, Foça, Kavaklıdere ile Manisa'nın bazı ilçelerinde hissedildi.



Depremden hemen sonra evlerinden çıkan vatandaşların sokakta bekleyişi sürüyor.

Yıkıcı bir etkisi bulunmayan depremin ardından iki artçı sarsıntı daha hissedildi.

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