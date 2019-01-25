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Son depremler; İzmir'de deprem oldu 4.5

İzmir'de meydana gelen depremin şiddeti 4.5 olarak açıklandı.. Saat 23.20'de meydana gelen deprem yerin 15 KM derinliğinde oluştu

Son depremler; İzmir'de deprem oldu 4.5

İzmir'de meydana gelen depremin şiddeti 4.5 olarak açıklandı.. Saat 23.20'de meydana gelen deprem yerin 15 KM derinliğinde oluştu

25 Ocak 2019 Cuma 23:32
Son depremler; İzmir'de deprem oldu 4.5

Son depremler; İzmir'de deprem oldu 4.5


Son Dakika Deprem, İzmir'in Menemen İlçesi'nde deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu..

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Yahselli Mahallesi olarak ilan etti. 

Deprem İzmir'in büyük bir bölümü ve Menemen başta olmak üzere Gazi Mustafa Kemal, Günerli, Köyiçi, Foça, Kavaklıdere ile Manisa'nın bazı ilçelerinde hissedildi.


Depremden hemen sonra evlerinden çıkan vatandaşların sokakta bekleyişi sürüyor.

Yıkıcı bir etkisi bulunmayan depremin ardından iki artçı sarsıntı daha hissedildi.

Ayrıntılar Geliyor

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Son Güncelleme: 26.01.2019 06:37
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Son DepremlerSon Dakika Deprem
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