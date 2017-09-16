Son Depremler, Muğla Milas'ta deprem; 4.3

Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinde yeniden başlayan deprem hareketliliği sürüyor. Edremit'te korkutan depremler; 4.2 ve 3.1 ile sallandı. Hemen arkasından Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarında saat 11.33'te Milas ilçesi Kuzyaka köyü yakınlarında 4.3 büyüklüğünde ayrı bir deprem daha kaydedildi.

Milas'taki sarsıntı saat 12.29'de 3.6 büyüklüğündeki depremle devam etti

EDREMİT SALLANDI

Edremit Körfezi'ndeki deprem hareketliliği sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre öğleden önce meydana gelen iki ayrı deprem paniğe neden oldu.



Merkezi Edremit Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde ve 3,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremin ardından saat 11:33'te de Muğla'nın Milas ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 11:12'de merkezi Edremit Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde ve 11:26'da yine aynı bölgede 3,1 büyüklüğünde depremler kaydedildi.