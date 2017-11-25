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Son Depremler, Muğla Ula'da deprem; Ula 5.1 ile sallandı

Son dakika deprem,Depremler, Muğla Ula'da deprem; Ula 5.1 ile sallandı. Deprem geniş bir alanda hissedildi.

Son Depremler, Muğla Ula'da deprem; Ula 5.1 ile sallandı

Son dakika deprem,Depremler, Muğla Ula'da deprem; Ula 5.1 ile sallandı. Deprem geniş bir alanda hissedildi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 01:04
Son Depremler, Muğla Ula'da deprem; Ula 5.1 ile sallandı


Son Depremler, Muğla Ula'da deprem; Ula 5.1 ile sallandı


Son Dakika Deprem; Ege Bölgesi'nde deprem hareketliliği sürüyor. Dün meydana gelen sarsıntının ardından bugün saat 00.54'de 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha kaydedildi..

Muğla Deprem
Muğla'nın Ula ilçesi yakınlarında meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi tarafından 5.1 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi, bu depremin şiddetini daha sonra 5.0 olarak yeniledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Muğla Ula ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin merkez üssü Arıcılar köyü olarak açıklandı. Yerin 5 KM derinliğinde oluşan deprem bu dün sabah hissedilen sarsıntıdan daha şiddetli hissedildi.


Saat 00.54'te meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.

Deprem Muğla il merkezi olmak üzere Arıcılar, Ula, Akkaya, Ortaköy, Marmaris, Akyaka ve Yeşilyurt'ta yoğun olarak hissedildi.


Arıcılar'da meydana gelen ilk depremin ardından Gölcük, Kıyra, Yaylasöğüt mahallelerinde de 8 ayrı artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı depremlerin en şiddetlisi aynı Arıcılar'da 3.7 olarak ölçüldü.
Depremin hasara, can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor. Aynı bölgede önceki gün saat 23.22'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bazı evlerde çatlaklar oluşmuştu,


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Son Güncelleme: 24.11.2017 22:32
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fehim 2017-11-25 01:14:05

sarsıntıyı muğla merkezde hissettik, Allah felaketten korusun çok şiddetli vurdu sanki

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