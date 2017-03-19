Son depremler nereden öğrenilir: Deprem uygulamaları

DEPREM BİLGİ SİSTEMİ

AFAD DEPREM UYGULAMASI

AFAD Deprem

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilion.afad

https://itunes.apple.com/tr/app/afad-deprem/id630022252

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kalinkara.sondepremler&hl=tr

DEPREMİ ÖNCEDEN BİLMEK MÜMKÜN MÜ?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.finazzi.distquake&hl=tr

ÜÇ BOYUTLU DEPREM UYGULAMASI

http://www.wolton.net/equake3d.zip

http://www.earthquake3d.com/

TELEFONLARA DEPREM ALARMI KURUN

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen depremlerden haberdar olmak, depremlerle ilgili güncel bilgilere erişmek için çok sayıda internet sitesi, deprem haber uygulaması, bu konudaki arayışınıza çözüm olarak karşımıza çıkıyor.Mobil deprem uygulamalarının tanıtıldığı bu haberimizde, önceliğimizina vereceğimizi hemen belirtelim.Deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye'nin sık sık yaşadığı zelzele felaketleri konusunda en güvenilir kaynak olarak karşımıza Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan veriler çıkıyor.B.Ü. Kandilli Rasathanesi, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en eski ve saygın deprem izleme merkezlerinden biri olarak kabul edildiğini belirtmeden geçemeyeceğiz. Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin depremle ilgili sayısal arşivlerine erişebildiğimizhem kamuoyuna hem de araştırmacılara çevrimiçi hizmet veren altyapıya sahip.tarafından hazırlanan uygulama, kendi alanında Türkiye'de en çok indirilen App'ler arasında yer alıyor. iPhone ve android cihazlar için kolay kurumu ve anlaşılır arayüzü sayesinde kullanıcı dostu bir yazılım. Reklamsız olması, ilk kez akıllı cep telefonu kullananların bile rahatlıkla indirip en son depremlerin yerini, şiddetini, depremin hangi derinlikte oluştuğuyla ilgili bilgileri güvenle sunan program olarak karşımıza çıkıyor.Deprem uzmanlarının, halkı bilgilendirmek için hazırladığı abartıdan ve hayali iddialardan arındırılmış gerçek bilgilerin yer aldığı programda, cep telefonu sahipleri konumları açıksa hissettiği depremi de bildirebiliyor.Ayrıca konumunuz açıksa, bulunduğunuz bölgenin deprem geçmişini de yineile öğrenebiliyorsunuz.Kısa adıolan Başbakanlıkarafından geliştirilen uygulama, Türkiye'deki tüm deprem ölçüm istasyonlarından gelen verileri vatandaşlarla paylaşan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.uygulaması ileverileri arasında sık sık veri karmaşası yaşanmasına neden olsa da, oldukça yaygın bir kullanım kitlesine sahip. AFAD deprem uygulaması Türkiye genelinde ve komşu ülkelerde en son meydana gelen tüm depremler, şiddetleri, uydu tabanlı harita üzerinde depremin konumu, derinliği gibi öncelikli bilgiler ile, deprem dışı tüm afet terimleri sözlüğü, AFAD duyuruları, Sismoğraf bilgileri, çocuklar için yararlı bilgiler yer alıyor. Diğer uygulamalardan farklı olarak deprem sorgulama bölümü AFAD deprem'i bir adım öne çıkarıyor.nı android tabanlı akıllı cep telefonları için bu adresten,IOS tabanlı iPhone telefonlar için bu adresten indirebilirsiniz.tarafından hazırlanmış. Son olarak geçtiğimiz Ocak ayında güncellenmiş. AFAD ve Kandilli verilerini harmanlamayı başarmış bir yazılım olarak göze çarpıyor. Deprem konusunda çok sayıda ulusal veri merkezinde toplanan bilgileri kullanıcılarına sunuyor. Bu tür Türkçe uygulamalardaki reklamların varlığı, kullanıcı profilini olumsuz etkilediği gözleniyor. Büyük emekler harcanarak ortaya çıkan Son Depremler gibi çok sayıda uygulama, kullanıcıların reklamlara gösterdiği gereksiz reaksiyon yüzünden fazla öne çıkamıyor. Global Incidents ile küresel risk roporunu görme imkanı veren uygulamayı aşağıdaki linki kopyalayarak indirebilirsiniz.; Akdeniz ve Avrupa'nın en çok depremle mücadele eden ülkesi İtalya'da Francesco Finazzi tarafından projelendirilen yazılım, araştırmacılar için bir deprem ağı oluşturmak için konumlandırılmış. Reklam içermesine rağmen, uygulama için satın alma teklifi de sunan program, İtalya'da depremi önceden kestirme deneylerinde yoğun olarak kullanılıyor. Akıllı cep telefonları aracılığıyla, deprem kuşağı içinde ve çoğunlukla 5 - 10 KM yakınındaki kişilere en hızlı mesaj göndermeyi hedefleyen sisteme Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi EMSC, Amerikan Jeoloji Araştırma Merkezi, İtalyan Sismoloji ve Volkan araştırmaları Merkezi, Çin Sismoloji Enstitüsü, Japon Metoroloji Ajansı, İspanya, Rusya, Kolombiya gibi ülkelerin sismoloji merkezleri destek veriyor.Programın ücretsiz sürümünü aşağıdaki adresten indirebilirsiniz.Earthquake3d 3 Boyutlu Deprem uygulaması; Earthquake3d tarafından tasarlanmış bir uygulama. Andorid ve IOS'lar için oldukça detaylı bir çalışma ile karşımıza çıkıyor. İngilizce yayınlanan uygulama, tüm dünyadaki depremler için iyi bir analiz imkanı sunuyor. Küresel deprem fırtınaları hakkında derinlik uygulamasını, şeffaf dünya üzerinde katmanlar halinde grafikleyen özgün bir tasarıma sahip.Uygulamanın başarısı konuya ilgi duyan uzmanlar tarafından tam notla ödüllendirilmiş. Earthquake3d.com adresinde ise masaüstü bilgisayarlar için ciddi bir grafik altyapısı sizi bekliyor. Son dakika depremleri derinlik analizleri, saatler, geçmiş depremlerle karşılaştırmalı çözümler, bu konuda meraklı araştırmacılara ilginç detaylar veriyor. 3 boyutlu deprem analizleri için 1.1 Mb'lik bilgi ücretsiz olarak tüm kullanıcılara indirilebilen bir program üzerinden sunulurken, 10 MB'lik analizler için 20 dolar para isteniyor. Program ve akıllı telefon uygulamaları, depremle ilgili tüm bilgileri Amerikan Jeoloji Araytırma Kurumu USGS'den alıyor.Windows kullanıcıları bilgisayarlar için program ücretsiz olarak bu adresten indirilebilir.Herhangi bir program indirmeden de bu adresten benzer araştırmalar yapabilirsiniz.: Akıllı cep telefonlarında deprem alarmı oluşturmak isteyenler için geliştirilmiş bağımsız bir uygulama. Josh Clemm tarafından yazılmış,bir milyondan fazla indirim yapılmış ücretsiz bir yazılım olan Earthquake Alert ile dünya çapındaki depremlerden mobil telefonunuzda bir veri tabanı oluşturabiliyorsunuz.Uygulama ile tsunami alarmlarını takip edebiliyoruz. Yazılımda sık sık karşımıza çıkan reklamları aşabilmek için ücretli sürümü olup olmadığı bilinmiyor.