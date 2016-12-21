Son hava durumu, İstanbul'da bugün hava durumu
Son Dakika Hava Durumu, İstanbul ve Marmara bölgesinde dün akşam saatlerinde başlaşan yağışlı hava, sabahın ilk saatlerinde şiddetini artıran fırtına ile hayatı olumsuz yönte etkiliyor. Marmara bölgesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, İDO ve BUDO'nun bazı seferleri fırtına yüzünden iptal edildi. Meteoroloji bugün de Kar ve Karla karışık yağmur bekliyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çorum, Samsun, Amasya, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Marmara Bölgesinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yağış alan yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana ve Mersinin iç ve dağlık kesimleri ile Konya ve Karaman il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege Bölge geneli ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa), Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa), Güneydoğu Anadolu'nun batısında fırtına (70-90 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı 0
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 9
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları kuvvetli sağanak yağışlı, iç kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı 9
Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı (Yağışların; Doğu kesimlerde kuvvetli yağış ve iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 12
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -14
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 1