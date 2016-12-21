21 Aralık 2016 Çarşamba 05:34

Son hava durumu, İstanbul'da bugün hava durumu

Marmara Bölgesi ve İstanbul için Meteorolojiden uyarı var. Yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oluyor, karla karışık yağmur ve fırtına var.