Soruşturma sonrası savcıdan şok karar!

METİN YILMAZ: FETÖ İLE ANILMAK BİZİ ÜZÜYOR

CELAL ÜLGEN: BU ÇAMUR YAPIŞMAZ

ADLİYE ÖNÜNDE SAAT 10:00’DA TOPLANILDI

19 Mayıs’ta Sözcü Gazetesi’ne yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltına Mediha Olgun, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli için yürütülen soruşturma kapsamında, savcı üç kişinin tutuklanmasını isteti. Bu arada Sözcü Gazetesi çalışanlarının Çağlayan Adliyesi önünde başlattığı demokrasi nöbeti sürüyor. İÇağlayan Adliyesi önünde bugün başlayan demokrasi nöbetine destek verenlere teşekkür eden Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, 'Adalete inanıyoruz' dedi. Yılmaz “Buraya kadar gelen siyasilere, okurlarımıza herkese teşekkür ediyorum. Birkaç gündür bu acı olayla uğraşıyoruz. Bu bizi çok üzüyor. Bunlar bize yapışacak bize yakışan suçlamalar değil. FETÖ ile anılmak bizi üzüyor. Asla kabul etmiyoruz. Bu operasyon, muhalefet ettiğimiz için muhalif haberler yaptığımız için yapılmışsa boynumuz o zaman kıldan incedir. Adalete inanıyoruz. Çünkü hukuk biterse her şey biter. Biz arkadaşlarımızı bugün alkışlarla karşılamak istiyoruz” diye konuştu.CHP, Türkiye Barolar Birliği, Atatürkçü Düşünce Derneği, İstanbul Barosu ve Gazeteciler Sendikasının da aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve kuruluş Sözcü için Çağlayan Adliyesi'nde biraraya geldi. Gözaltına alınan arkadaşlarımızdan Gökmen Ulu'nun babası "dimdik ayaktayız" derken, Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da "Muhalif habercilik için yargılanıyorsak boynumuz kıldan ince ancak FETÖ ile anılmak bizi üzüyor" dedi. Konuşmaların ardından adliyede demokrasi nöbetine geçildi.Sözcü avukatı Celal Ülgen de konuşmaların ardından basın açıklamasını okudu. Ülgen şunları söyledi “Bugün bir hafta süren soruşturma sürecinin sonuna gelmiş durumdayız. Bu iddiaların Sözcü’ye yapışmayacağını biliyoruz. 45 yıllık meslek hayatı deneyimimde çıkarttığım sonuç, yargıca gitmeden bu arkadaşlarımızın serbet bırakılacağıdır. Ancak yargının içerisinde bulunduğu durumu düşünerek gene de bir pay bırakmak istiyorum. Soruşturma bir absürtlükle başlamıştı ve devam ediyor…Gerçekten’ın FETÖ okullarında yetiştiği konusunda sık sık yandaş medyada fotomontajlar yayımlanıyordu. Bu işin ilk tetikçiliğiydi. Sonrasında da bu iddialarla karşılaştık. Geçtiğimiz günlerde Burak Akbay’ın babası çok detaylı bir açıklama yapıp oğlunun FETÖ ile ilgisi olmadığını söyledi. Ne acı bir durum… Ancak bir çelişkiyi anlatmak istiyorum. 17 ve 25 Aralık’ı birileri milat kabul etmişti. Hani o tarihe kadar FETÖ ile olan dostuklarını sorgulamayacaklardı da o tarihten sonrakini sorgulayacaklardı. Biz abdestimizden eminiz. Bizkarşıtlığı ile tanınıyoruz. O halde bugün geçmişte cemaat okullarında okuduğu iddiasıyla bu operasyon niçin yapılıyor. Siz düne kadar ortaktınız. FETÖ bu ülkenin tüm kurumlarının kılcal damarlarına işledi. Hiç ses çıkartmadınız hatta mutluluk duydunuz. Bu ironi bu alay etme nedir? Sözcü Mustafa Kemal’in izinde bir gazetedir. Sözcü susmayacak. Sözcü susturulmayacak. Tüm Sözcü çalışanları dik duruşunu sürdürecek ve muhalefetine devam edecek. Bugün saat 2’den sonraki süreçte olaylar ve sonuç da meydana çıkacak. Tekrar söylüyorum Sözcü tavrından emindir. Sözcü’ye atılan bu leke asla yapışmayacaktır ancak Sözcü de bunun peşini bırakmayacaktır”Aralarında CHP, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve İstanbul Barosu’nun da bulunduğu çok sayıda siyasi parti, kurum ve sivil toplum kuruluşu da Sözcü’ye destek olmak için sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Sözcü Avukatı Celal Ülgen’in basın açıklaması öncesi konuşan siyasiler ve STK temsilcileri destek mesajları verdi.CHP’li Barış Yarkadaş “Bugün burada yargılanmak istenen gazeteciliktir. Efendim neymiş darbeciler Sözcü’nün haberinden Cumhurbaşkanı’nın yerini öğrenmiş…İki mesele var. Sözcü’yü kapatıp muhalefetin sesini kısmak herkesi havuz medyasına mahkum bırakmak istiyorlar. Sözcü gazetecilik yapmıştır. Sözcü iktidarın önünde düğme iliklemediği için susturmak istiyorlar. Sözcü gazetecilik yapıyor ve bundan sonra yapacak” dedi.