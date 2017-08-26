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Sosyal Medya'da photoshoplu yardım çağrılarına dikkat

Dolandırıcılar, gönüllü yardım kuruluşlarının topladığı bağışlara göz dikti. Sosyal Medya üzerinden bazı yardım kuruluşlarının çağrıları üzerinde yer alan banka hesap bilgilerini photoshop programı sayesinde değiştiren sahtekarlar aranıyor.

Sosyal Medya'da photoshoplu yardım çağrılarına dikkat

Dolandırıcılar, gönüllü yardım kuruluşlarının topladığı bağışlara göz dikti. Sosyal Medya üzerinden bazı yardım kuruluşlarının çağrıları üzerinde yer alan banka hesap bilgilerini photoshop programı sayesinde değiştiren sahtekarlar aranıyor.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 19:05
Sosyal Medya'da photoshoplu yardım çağrılarına dikkat


Sosyal Medya'da photoshoplu yardım çağrılarına dikkat

Sosyal medya üzerinden duyurulan kampanya görsellerini photoshopla değiştiren dolandırıcılar, kendi banka hesaplarına para toplamaya başladı. Dolandırıcılar, valilikten onaylı hasta çocuklar için başlatılan yardım kampanyalarıyla çeşitli vakıf ve derneklerin kurban bağışı kampanyalarına göz dikti.  Özellikle sosyal medya üzerinden duyurulan kampanya görsellerini photoshopla değiştiren dolandırıcılar kendi banka hesaplarına para toplamaya başladı. Durumu fark eden kampanya sahipleri, yardım severleri uyardı.

Sosyal medya üzerinden gerçekleşen dolandırıcılığın en son kurbanlarından biri de milleyetçi hassasiyetiyle bilinen Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) oldu. Kampanya için hazırladıkları ve kurumun sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görseller üzerinde bulunan derneğe banka ait hesap numaraları, bir dolandırıcı tarafından 'photosop' tekniğiyle değiştirildi. 'M. Ali Yanmaz' adının yazılı olduğu ve bir bankaya ait hesap numarasının bulunduğu görsel bu kez  dolandırıcılar tarafından dolaşıma sokuldu.

BAĞIŞÇILAR UYARILDI

Dolandırıcıların hedefi olan TÜMYAD, olayın ortaya çıkmasının ardından bağışçılarını ilk olarak sosyal medya hesaplarından uyardı.  Ayrıca derneğin avukatları dolandırıcıların yakalanması için de savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.  

"ASLA ŞAHIS ADINA HESAPLARA PARA YATIRILMAMALI...

Olayın ardından TÜMYAD Genel Sekreteri Dilek Başyeşil, derneğin Fatih'teki merkezinde açıklamalarda bulundu. Kurban bağışçılarını sahte hesaplara  karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Başyeşil, "Kurban Bayramı nedeniyle bir bağış kampanyası başlattık. Öncelikle bağışçılar derneğin resmi olmasına mutlaka dikkat etmeleri gerekir. Faaliyet belgelesini istesinler. Bağışlar için banka hesap numaraları dernek adına olmalıdır.  Asla şahıs adına hesaplara para yatırılmamalı ya da derneğe gelerek bizzat makbuz karşılığı bağış yapabilirler. Ayrıca derneğimizin resmi sosyal medya hesaplarından doğru bilgiye ulaşabilirler" dedi.

65 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ

Dernek olarak yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyette olduklarını belirten Dilek Başyeşil, bu süre içerisinde gıdadan, giysiye, çeşitli ihtiyaç ürünlerine kadar toplam 65 TIR yardım gerçekleştirdiklerini belirtti.  Başyeşil, "Bunların yarıya yakını Suriye Türkmenleri'ne diğerlerini de Türkiye içinde tespit ettiğimiz ihtiyaç olan bölgelere gönderdik" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Tüm Yardımlaşma DerneğiTÜMYAD
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