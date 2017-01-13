Sosyal medyaya terör sevicilerine ihbar yağdı

Sosyal medyadaki 'terör' örgütlerinin propagandalarını yapanlara yönelik yasal takip etkili oldu. Vatandaşların ihbar ettiği 68 bin hesap sahibinden 3 bini gözaltına alınarak sorgulandı. Aralarında ünlü isimlerinde yer aldığı sosyal medya hesaplarının büyük bölümü Facebook kaynaklı. PKK ve FETÖ propagandası yapan, şehitlere, şehit yakınlarına ağır hakaretlerde bulunan terör örgütü yandaşlarından bazıları çıkarıldığı mahkemeler tarafından tutuklandı.Muş'ta, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri; K.Ş., C.K., F.T. ve K.T. adlı şahısların sosyal paylaşım sitelerinden paylaştıkları fotoğraf ve görüntülerle bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıklarını belirledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.Son 6 ayda sosyal paylaşım sitelerinden Facebook ve Twitter üzerinden bu yönde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 68 bin 774 hesap hakkında ihbarda bulunuldu15 Temmuz darbe girişiminin ardından sosyal medyada terör yanlısı paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 3 bin 861 kişi gözaltına alındı.Son 6 ayda sosyal paylaşım sitelerinden Facebook ve Twitter üzerinden bu yönde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 68 bin 774 hesap hakkında ihbarda bulunuldu. Bu hesaplardan 21 bin 723'ünün kullanıcısı tespit edilirken, 47 bin 24 hesabı kullanan şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Yapılan tespitlerin ardından terör ekiplerince düzenlenen operasyonlarda internet üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 bin 861 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bin 734'ü tutuklanırken, bin 317 kişi adli kontrol şartıyla, 810 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.Konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve Cumhuriyet Savcılıklarında gözaltı talimatı bekleyen 17 bin 862 dosyanın bulunduğu öğrenildi.Terör örgütü propagandası yapan, infial yaratıcı ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunan şüpheliler arasında Reina saldırısını "mezhep çatışmasına dönüştürmek isteyerek infial yaratıcı paylaşımda bulunduğu" gerekçesiyle tutuklanan Barbaros Şansal ile yine yaptığı paylaşım nedeniyle aranan, Türkiye'nin ilk korku filmlerinden biri olan Dabbe'nin yönetmeni olan Hasan Karacadağ da bulunuyor.