Sözcü'de operasyon beklentisi; 4 isme gözaltı kararı

bağlantısı iddiasıylaGazetesi'nden 4 isim hakkında gözaltı kararı iddiası ortalığı karıştırdı. Gazete ve internet sitesi çalışanları Gökmen Ulu'nun 15 Temmuz öncesi yaptığı bir haber nedeniyle savcılığa çağrıldığını ancak henüz kendilerine yönelik bir operasyon olmadığını ifade ederken, Sabah, Milliyet, Hürriyet ve Habertürk internet siteleri, Sözcü ve sozcu.com.tr'den 4 isim için gözaltı kararı olduğunu duyurdu.Sözcü Gazetesi sahibi'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkındaadına suç işlemek suçlamasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine şüphelilerin adreslerinde gözaltı ve arama işlemi yapıldı.Sözcü Gazetesi sahibi'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek' suçlamasının da aralarında bulunduğu birden çok iddia ile operasyon başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gazete sahibi, internet sorumlu müdürüMali İşler Müdürüve muhabirhakkında gözaltı kararı verildi.Savcılığın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'cumhurbaşkanına fiili saldırıyı kolaylaştırmak ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı kolaylaştırmak' suçları kapsamında verdiği talimat üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerinde gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar gereği şüphelilerin adreslerinde arama işlemi de yapıldı. Şüphelilerden Burak Akbay'ın yurtdışında bulunduğu öğrenildi.Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı'ın Marmaris'te tatil yaptığı otelin adres ve görüntüsünün Sözcü Gazetesi internet sitesinden deşifre edilmesinin de bulunduğu öğrenildi. Bilindiği gibi Erdoğan'ın adresinin deşifre edilmesinden birkaç saat sonra 15 Temmuz kanlı kalkışması başlatılmış ve darbeci askerler Marmaris'tekiisimli oteli basmıştı. Baskından 15 dakika önce Erdoğan ailesi ile oteli terk etmiş fakat iki koruması darbecilerce katledilmişti.