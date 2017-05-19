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19 Mayıs 2017 Cuma 10:20

Sözcü'de operasyon beklentisi; 4 isme gözaltı kararı

Sözcü Gazetesi'nde 15 Temmuz öncesi çıkan bir haber nedeniyle FETÖ soruşturmasının odağında yer aldı. Sabah Gazetesi, Sözcü Gazetesi kurucusu ve sahibi Burak Akbay hakkında da yakalama kararı çıktığını iddia etti.

Sözcü'de operasyon beklentisi; 4 isme gözaltı kararı
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Sözcü'de operasyon beklentisi; 4 isme gözaltı kararı

FETÖ bağlantısı iddiasıyla Sözcü Gazetesi'nden 4 isim hakkında gözaltı kararı iddiası ortalığı karıştırdı. Gazete ve internet sitesi çalışanları Gökmen Ulu'nun 15 Temmuz öncesi yaptığı bir haber nedeniyle savcılığa çağrıldığını ancak henüz kendilerine yönelik bir operasyon olmadığını ifade ederken, Sabah, Milliyet, Hürriyet ve Habertürk internet siteleri, Sözcü ve sozcu.com.tr'den 4 isim için gözaltı kararı olduğunu duyurdu.

SABAH GAZETESİ HABERİ BÖYLE DUYURDU

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında Fetullahçı Terör Örgütü adına suç işlemek suçlamasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine şüphelilerin adreslerinde gözaltı ve arama işlemi yapıldı.

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek' suçlamasının da aralarında bulunduğu birden çok iddia ile operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gazete sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Melda Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'cumhurbaşkanına fiili saldırıyı kolaylaştırmak ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı kolaylaştırmak' suçları kapsamında verdiği talimat üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerinde gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar gereği şüphelilerin adreslerinde arama işlemi de yapıldı. Şüphelilerden Burak Akbay'ın yurtdışında bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te tatil yaptığı otelin adres ve görüntüsünün Sözcü Gazetesi internet sitesinden deşifre edilmesinin de bulunduğu öğrenildi. Bilindiği gibi Erdoğan'ın adresinin deşifre edilmesinden birkaç saat sonra 15 Temmuz kanlı kalkışması başlatılmış ve darbeci askerler Marmaris'teki Grand Yazıcı isimli oteli basmıştı. Baskından 15 dakika önce Erdoğan ailesi ile oteli terk etmiş fakat iki koruması darbecilerce katledilmişti.
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SözcüFETÖBurak Akbay
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