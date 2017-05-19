Sözcü Gazetesi Muhabiri Gökmen Ulu gözaltında

SAATLER SONRA GÖZALTINA ALINDI

TELEVİZYONCU VE GAZETECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenİzmir muhabiri, Bostanlı'daki evinde gözaltına alındı.Sözcü gazetesi muhabiri 40 yaşındaki, gazetenin sahibi ve yöneticileriyle birlikte kendisinin gözaltına alınacağı haberini sabah erken internet sitelerindeki haberlerden öğrenince, polisleri apartmanın önünde basın mensuplarıyla birlikte beklemeye başladı. Burada yaptığı açıklamada Gökmen Ulu, "Rüştünü ispat etmiş gazeteciyim. Başımız dik anlımız ak. Biz gazeteciyiz. Evrensel meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı tertemiz yaşayan ve tertemiz ölecek olan gazeteciyiz" dedi. Ulu, terör örgütlerinden FETÖ bu ülkeye büyük kötülükler yaptığında bunu gündeme getiren gazetecilerden olduğunu söyledi.Yaklaşık 2 saat apartmanın önünde duranardından evine çıktı."Sözcü Gazetesi'ni FETÖ'yle aynı kefeye koymak bir ironinin göstergesi. Gökmen Ulu'nun FETÖ ile bir bağlantısının olması imkansız. Bizler de Sözcü Gazetesi'ni ve yazarlarını takip ediyoruz. Bu yapılanlar aslında Cumhuriyet'e yapılan saldırı özelliği taşıyor. Destek vermek için biz de buraya geldik" dedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nun sürdürdüğü soruşturmada adı gözaltına alınacaklar listesinde olduğu söylenen Gökmen Ulu, saat 17.00'da bu haberleri dikkate alıp 'teslim olmak' üzere İzmir Adliyesi'ne gideceği söyledi. Avukatı Murat Ergün, CHP İzmir milletvekilleri ile birlikte yola çıkan Ulu, kısa süre sonra polisler tarafından durduruldu.İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'savcılık talimatını beklediklerini, talimat gelir gelmez gözaltı işlemi yapacaklarını' söyleyerek Gökmen Ulu'nun eve dönmesini istedi.Evine dönen Gökmen Ulu, saat 18.00'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'ndan gelen talimat doğrultusunda Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından gözaltına alındı ve polisler evinde arama başlattı.Gökmen Ulu'nun,15 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan 'Sözcü Erdoğan'ı buldu' haberi nedeniyle, 'FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek' suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.Gökmen Ulu, mesleğe Ege TV'de haber spikeri olarak başladı. Ardından Marmaris TV'de, Artı 1 TV'de çalıştı. Sözcü Gazetesi'nde üç yıldır çalışan Gökmen Ulu, 14 yıldır Burcu Ulu ile evli ve 12 yaşında 'Ege Efe' adlı bir oğlu var.