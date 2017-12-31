Sözcü Gazetesi yeni yıla işten çıkararak giriyor



Medya sektörünün her yıl sonu klasiği haline gelen işten çıkarmalara Sözcü Gazetesi de katıldı. 2017'nin son gününde Sözcü'den en az 20 kişinin iş akdi fesh edilirken, bazı çalışanlar kendi isteğiyle ayrıldı. Bu arada işten çıkarma olayının yaşandığı saatlerde Halk TV'de Halk Arenası programında konuşan Gazeteci Uğur Dündar, gazetenin sahibi Burak Akbay ile görüştüğünü Sözcü'den işten çıkarmaların olmayacağını öğrendiğini söylemişti.

Medya Radar'ın haberine göre; Her yıl sonu, medya sektörünün klasiği olan tenkisat, 2017'nin son gününde Sözcü çalışanlarını vurdu. Çok sayıda basın emekçisinin işine son verilirken, bazı çalışanlar, iş arkadaşlarının atılmasının yerine kendi isteğiyle ayrılmak için gazete yönetimine başvurdu.

Sözcü Gazetesi Ekonomi Servisi'nden usta gazetecieditörAlmanya Servisi'nde görev yapan emektar gazeteci, Okur temsilcisiFoto muhabirimuhabir Ayhan Bel, Sorumlu Müdür, adliye muhabiriile Sözcü'nün 'medyatik'muhabiritenkisatta adı geçen’yla yaptığı röportajın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasından sonra oyuncu sevgilisi Saruhan Hünel tarafından darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, bunun üzerine Hünel hakkında 14 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

UĞUR DÜNDAR İŞTEN ÇIKARMALAR İÇİN NE SÖYLEMİŞTİ

Halk TV'de konuşan Usta Gazeteci Uğur Dündar, işten çıkarma iddialarının yaşandığı bir sırada Burak Akbay ile görüştüğünü belirterek şunları söylemişti: "Bizim sektörde işten çıkartmalar var, bazılarında çok büyük boyutlarda, bazılarında nispeten az. Ben özellikle Sözcü'nün patronu Burak Akbay'a teşekkür etmek istiyorum, "Tensikat" olarak işlem asla gerçekleşmedi, yapmadı, gerçekleştirmedi, üstelik kendisi yurt dışında. Sözcü bu dönemde bir sürü sıkıntı yaşadı. Dileriz bu sıkıntılar bu yersiz suçlamalar bir an önce sona erer, 2018'de de Sözcü gibi bir gazeteyi var eden Burak Akbay yurda döner, en büyük dileğimiz bu. Bir arkadaşamız bugün mesaj göndermiş, (Medya sektöründen) bu asgari ücret ilan edildikten sonra, senin 15 yıl önce bize verdiğin rakamın maaşın, yüzde 25'ini alabiliyoruz bugün diyor.