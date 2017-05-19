Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: Bunu bize kripto FETÖ'cüler yaptı

“HABER MAALESEF Kİ DOĞRU AMA FETÖ İLE BİZİM NE İŞİMİZ OLUR”

19 MAYIS’TA ATATÜRKÇÜ GAZETEYE OPERASYONLA ÜLKEYİ KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR

“BUNU BİZE YAPANLAR KRİPTO FETÖ’CÜ”

Burak Akbay nerede şu an peki?

Peki Sözcü’yü FETÖ ile nasıl ilişkilendiriyorlar, ne alaka merak ettim?

FETÖ suçlamasıyla sahibi, muhabir ve yöneticileri hakkında gözaltı kararı verilen Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz Medyaradar'a konuştu.Bunu bize 19 Mayıs'ta yapanlar kripto FETÖ'cüile son yaşananları konuştum. Özetle şunları söyleyebilirim;Hem şaşkın hem değil.Bu nasıl oluyor “hem şaşkın hem değil”diyeceksiniz…! Şöyle ki; şaşkın çünkü FETÖ ile bizim ne işimiz olur, ne alaka diyor! Şaşkın değil şöyle ki; zaten böyle bir operasyonu bekliyorduk diyor…Bu işi yapanların kripto FETÖ’cü olduğunu düşünüyor…Sözcü susarsa Türkiye susar diyor…Ve daha çok önemli sözleri de var. Ben hemen sözü Metin Yılmaz’a bırakıyorum. Hiç kimse susmasın, ‘basın öne eğilmesin’ diyorum… Nice 19 Mayıs’lara… Güneşli güzel günler diliyorum.Metin Bey geçmiş olsun, gazeteye yönelik bir FETÖ operasyonundan bahsediliyor. Olay tam olarak nedir? Burak Akbay dahil 3 yönetici hakkında gözaltı kararı da alındığı söyleniyor.Haber maalesef ki doğru. Doğru olduğu kadar da üzücü. Biliyorsun daha önceden bu konuda bizimle ilgili ortaya söylentiler yayılıyordu, operasyon olacak, gazete basılacak vs. şeklinde. Hatta biz de Sözcü susarsa Türkiye susar, diyorduk. Ki hala da öyle diyoruz. Savcılıkta bizim bir dosyamız var! Muhabirimiz Gökmen Ulu’nun yaptığı bir haberle ilgili bu. Gökmen o haberde Cumhurbaşkanı’nın yerini söylemişti, yani Cumhurbaşkanı’nın tatil yaptığı o yer şeklinde. Ki bu sadece bir haberdir. Bunun suç unsuru taşıması da son derece ilginç ve trajikomik. O haberden dolayı patronun evine gidiyorlar kapıyı çilingirle açıyorlar. Zaten arama kararı da varmış. Oradan bir tabletini almışlar, arabasını aramışlar. Ardından bizim finans müdürümüz Yonca Hanım’ın evine gidip arama yapıyorlar. Orada da bir şey bulamayıp çıkıyorlar. Ardından Gökmen’in evine gidip arama yapıyorlar ama şu anda gözaltına alınan yok, tabii bir 4-5 saat sonra ne olur bilemiyoruz, kestiremiyoruz da."Bakın bunu bize yapanların kendisi zaten kripto FETÖ’cü. Biz bu bilgileri biliyoruz, daha önce de söylendi, kulağımıza geldi. Size böyle bir operasyon mutlaka yapacaklar diye söyleyip durdular. Bence bu operasyonu yapıp iyice ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Hem de 19 Mayıs’ta... Böyle bir günde, Atatürkçü bir gazeteye operasyon mu yapılır? Niye bugünü seçtiler. İnsanların sabrını taşırmak için.Patronumuz yurtdışında. Zaten sürekli gelip gidiyor. Daha bir hafta önce anneannesini kaybetti. Cenazedeydi. Onun da üzüntüsü şu; beni buradayken neden ifadeye çağırmadılar diyor. Onun korkacak bir durumu yok ki! Geleyim ifademi vereyim, evimi benimle birlikte arasınlar, çilingirle girmekte ne oluyor diyor. Çok haklı değil mi?Zaten garip olan da bu. Biz de bunu anlamıyoruz. Şaka gibi yani. Bizim ne işimiz olur onlarla. Herkesin oldu ama bizim hiçbir zaman olmadı. Olmaz da. Onların alakasının olduğu zamanlarda bile bizim hiçbir alakamız yoktu. Biz herkesten önce onları yazdık, kimse onlara FETÖ demezken biz diyorduk. Bunların ne tehlikeli olduğunu anlatıyorduk. Bize attıkları o iftira tutmaz. Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Necati Doğru, Saygı Öztürk, Rahmi Turan, Bekir Coşkun, Soner Yalçın, ve daha sayamadığım bir çok değerli ismin olduğu bir gazeteye FETÖ’cü iftirası atmak en büyük alçaklıktır. Yakışmaz! Bizim 10 yıldır yaptığımız yayınlar hep aynı, çizgimiz de hiçbir zaman değişmedi. Kimse eleştirmezken biz eleştirdik bunları. Biz 10 yıldır bu bir örgüt, bu Gülen denilen herif sahtekâr, dönsün gelsin yargılansın diyoruz. Bizim bu örgütle 30’un üzerinde de davamız var. Bizi sürekli mahkemeye vermişler. Ergenekon sürecinde Ergenekon iddianamesindeydik darbeci dediler. Şimdi de FETÖ’cü diyorlar. Çok yazık. Biz gazeteciyiz, hiçbir şeyci değil. Bu iftiraların hepsi çiğlik. Bu gazetede 650 kişi alnının teriyle helal yoldan ekmek yiyor. Hepsi de aldığını yediğini hak ediyor. Ellerini çeksinler milyonların sahiplendiği, milletin sözcüsü, halkın sözcüsü olan bu temiz gazeteden."