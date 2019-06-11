SP lideri Karamollaoğlu'nun pasaportuna el konuldu

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun pasaportuna el konuldu



Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun pasaportuna el konulduğu ortaya çıktı. Karamollaoğlu açıklamasında yeni pasaportun, 'Terörle adının bağlantılı olduğu' gerekçesiyle verilmediğini söyledi.



AK Parti'nin Saadet Partili yöneticilere uyguladığı yıldırma politikası, Temel Karamollaoğlu'nun pasaportuna kadar uzandı. Saadet Parti'li bir yöneticinin iki çocuğunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işine son verilmesinin ardından şimdi de, SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun pasaportunun iptal edildiği ortaya çıktı.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pasaportunun iptal edildiğini açıkladı. Halk TV'de programa katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir süre önce yurt dışında çıkmak için pasaportunu yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gittiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini, gerekçe olarak isminin terörle iltisaklı isimler arasında göründüğünün söylendiğini açıkladı.Karamollaoğlu, "İsmimin başına 'terör' ifadesi eklenerek pasaportum iptal edildi." ifadelerini kullandı.

