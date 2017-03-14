Suğla Ovası sular altında kalınca köylüler yol kesti

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük nohut ekim alanlarından biri olarak öne çıkan Konya Seydişehir Suğla Ovası'nda tarım yapan binlerce vatandaş oldukça dertli.
Seydişehir Haber
Suğla Ovası'na yapılan sulama göleti yüzünden tarım alanları daralan çok sayıda köy ve kasaba, yoğun kar yağışının ardından ekili alanları sular alıtnda kalınca adeta isyan etti.
Seydişehir ve Bozkır ilçelerine bağlı çok sayıda mahalleyi (Eski köy ve kasabayı) mağdur eden kar suları haftalardır çekilmedi. Binlerce dönüm arazide ekili alanlardan suların tahliyesi için son 10 gündür yoğun çaba harcayan vatandaşlar, ilgili kurumların bu çabaya destek vermemesine tepki gösterdi.
Dün gece Ortakaören'den yola çıkan çok sayıda traktör ve araçla Antalya yoluna çıkan vatandaşlar, bir süre yolu trafiğe kapatarak ilçeden yetkililerin gelmesini bekledi.
Geçtiğimiz yıllarda Konya'dan gelen yetkililerin savakları "Yeni proje yapıyoruz" gerekçesiyle kapattığını söyleyen vatandaşlar buğday ekili alanların karların erimesinden sonra sular altında kaldığından yakındı.
İlçe yöneticileri, karayolunu ulaşıma kapatan çifçilerin derdini dinledikten sonra, salı ya da çarşabma günü içinde suların tahliye edileceği sözünü vererek ulaşımın sağlanmasını istedi.
Ortakaraörenli çiftçiler, verilen sözün ardından herhangi bir taşkınlık yapmadan eylemlerini sona erdirdi.
Son bir haftadır kendi imkanlarıyla kar sularıyla mücadele eden yüzlerce çiftçinin olumsuz hava koşulları altında çalıştığını belirten vatandaşlar ilçe yetkililerinin bu çabaya destek vermesini bekliyor...