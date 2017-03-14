Suğla Ovası sular altında kalınca köylüler yol kesti

Türkiye'nin en verimli toprakları arasında yer alan Suğla Ovası sular altında kaldı. Günlerdir su tahliyesi için gece gündüz mücadele veren üreticiler devletten destek alamayınca Antalya yolunu ulaşıma bir süre kapattı

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