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19 Aralık 2016 Pazartesi 20:37

Suikastçi katilin arkadaşı, annesi babası gözaltında

Ankara'da bir sergi açılışında kanlı bir suikaste kurban giden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un naaşı ülkesine gönderiliyor, suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi ve ev arkadaşı sorgulanıyor.

Suikastçi katilin arkadaşı, annesi babası gözaltında
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Suikastçi katilin arkadaşı, annesi babası gözaltında

Türkiye şokta, Rusya şokta. Ankara ile Moskova arasında büyük çabalar harcanarak yeniden düzelen ikili ilişkileri hedef alan son saldırının kılıfı bu kez Halep'te yaşanan insanlık dramı. Oysa ne Halep'in, ne de Halepli'lerin böyle bir katliama, böyle bir saldırıya ihtiyacı var. Bu katliama ihtiyacı olan çevreler belli!
Ankara ile Moskova yakınlaşmasını, Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonunun hedef alan saldırganın geçmişi çok yönlü araştırılıyor. Suikastçinin anne ve babası ile kız kardeşi de sorgulanıyor.

EV ARKADAŞI DA GÖZALTINDA

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Çevik Kuvvet polisi olduğu öğrenilen saldırgan düzenlenen operayonda etkisiz hale getirildi. Saldırgan polisin ev arkadaşı gözaltına alındı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir fotoğraf sergisinde kimliği bilinmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan elçi hayatını kaybederken düzenlenen operasyonda Karlov'a silahlı saldırıda bulunan kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Karlov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" adlı konulu fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, Karlov'u yaraladıktan sonra havaya ateş açtı.

Bu sırada salonda bulunan davetliler panik içerisinde kaçışmaya başlayarak salondan çıkmaya çalıştı. Ağır yaralanan Karlov saldırının ardından Güven Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla saldırganın da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Öte yandan  Moskova'daki İran, Rusya ve Türkiye'nin Halep konusu için gerçekleştireceği üçlü zirvenin iptal edilmeyeceği belirtildi.
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