Sultanahmet'te define tüneli; Camiye 200 metre yaklaşmışlar

Burası tarihi Sultanahmet Meydanı'nın denize bakan tarafında Akbıyık Caddesi'nin aşağı kısmında yer alan bölge. Eski Tren İstasyonu boyunca bir zamanlar binlerce gecekondunun sıralandığı kısım. Tarihi Bizans surlarının Marmara Denizinden Haliç'le buluştuğu burundan Ahırkapı'ya kadar olan tepeye sırtını dayayan yüzlerce gecekondu içerisinde oturanlardan bazılarının hayallerini çil çil altınlar süslüyor.Bölgede oturanlar her gece yarısı yer altından gelen kazma kürek seslerininin yıllardır sürdüğünü belirterek derin Bizans dehlizlerinin define meraklıları tarafından neredeyse çeyrek asırdır adeta yerlebir edildiğini anlatır. Bugüne kadarbulan oldu mu olmadı mı bilinmez ama, umut fakirin ekmeği.Bizans altınları efsanesi şimdiye kadar Haliç başta olmak üzere İstanbul'da çok can aldı. 12 Eylül öncesi tarihi surları bile dinamitle yıkıp altın aramaya kalkan oldu. Ancak Topkapı Sarayı'nın da içinde bulunduğu At Meydanı bölgesinden Marmara Denizine kadar inen yokuşlardacilerin hırsı bir türlü bitmedi. Geçtiğimiz perşembe günü İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda ise bir gecekondudan Sultanahmet Camii'ne doğur kazılantüneli bulundu. Definecilerin ellerindeki sözde hazine çubukları, internetten cin çarpmasına karşı indirdikleri dua ve tabi kazmalar kürekler, kırak bir kaç parça çanak çömlek parçası göze çarptı.İstanbul Sultanahmet’te gecekondudan tarihi camiye 200 metre mesafede kaçak tünel kazan 3 defineciden 1’i gözaltına alındı. Cin çarpmasın diye dualarla kazı yapan kaçakçıların ilerlemesine Bizans sütunları engel oldu. Bizans altınlarını aradıklarını söyleyen kaçakçılar, kazı noktasını özel bir çubukla belirlediİstanbul’un göbeğinde tarihi mekânlara zarar verecek şekilde kazı yapan ve tünel açan define avcılarına operasyon düzenlenmiş, 3 kişiden 1’i gözaltına alınmıştı. Operasyonla birlikte yapılan incelemelerde, kazılan tünelin nelere mal olduğu da ortaya çıktı.stanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, “Defineciler Sultanahmet Camii ve Ayasofya Müzesi’nin altını kazıyor” ihbarıyla ortaya çıkarılan kaçak kazının gecekondudan yapıldığını tespit etti. Sultanahmet Akbıyık Değirmeni Sokak üzerinde orta yaşlı birinin sürekli olarak çöpe toprak ve kum döktüğünü belirleyen polis ekipleri, önceki gün 39 yaşındaki matbaacı Hakan Ö.’yü gözaltına aldı.İstanbul’da Sultanahmet Camii’ne 200 metre mesafede surların dibinden tünel kazan definecilerin, dedektörle bölgede arama yaptıkları da ortaya çıktı. Yapılan araştırmada, define avcısı Hakan Ö. ve 2 arkadaşının, kazının yapıldığı sokakta bulunan gecekondunun yanında 5 m surların altına doğru; 5 m de Sultanahmet Camii’ne doğru yatay bir kazı yaptığı belirlendi.Definecilerin, tünel kazısı 5 m ilerledikten sonra Bizans dönemi sütununa denk geldiği için ilerleyemedikleri, sütunun etrafından dolaşmak isterlerken de göçük yaşandığı öğrenildi. Tünel kazan define avcısı 3 kişinin cin çarpmasın diye internetten indirdikleri dua çıktıları ile kazıyı gerçekleştirdikleri de tespit edildi.Operasyonda, Bizans dönemine ait 23 adet küp ve seramik parçalar, kazı yapılan yerin altında Bizans ve daha eski dönemlere ait olduğu belirlenen tarihi eser kalıntıları, 2 adet Bizans dönemine ait sikke, 1 adet kemer tokası ele geçirildi. Gözaltına alınan matbaacı Hakan Ö., “Bizim amacımız tarihi dokuya zarar vermek değildi. Biz burayı Bizans altınlarını bulmak için kazdık” dedi.Gözaltındaki zanlı, firari olan 2 arkadaşında özel bir çubuğun bulunduğunu ve aradıkları Bizans altınlarının yerini bu çubukla tespit ettiklerini söyledi.Zanlı Ö. “Çubukları yere bıraktığımızda altının burada olduğu işaretini aldık. Bu nedenle burayı kazdık. Hatta bazen yerin altındaki yoğunluğu gösteren cihazlar da kullandık” bilgisini verdi. Olaydan sonra kaçan 2 kişi aranıyor. Adliyeye sevk edilen Hakan Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.