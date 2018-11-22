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Süngütepe Faciası; Top mermisini kopan parça patlatmış

Süngütepe Faciası; Top mermisini kopan parça patlatmış

22 Kasım 2018 Perşembe 19:55
Süngütepe Faciası; Top mermisini kopan parça patlatmış

Süngütepe Faciası; Top mermisini kopan parça patlatmış


Türkiye'yi yasa boğan Hakkari Süngütepe Üs Bölgesi'nde geçtiğimiz 9 Kasım'da meydana gelen patlamanın detayları ortaya çıktı. 7 mehmetçiğin şehit düştüğü patlamaya, ateşleme sırasında kopan top parçasının neden olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde 7 askerin şehit olduğu mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilgili raporu açıkladı. Açıklamada "Ateşlenen topun arkasındaki parça koptu. Ateşlenen topun arkasındaki parça koptu. Toptan kopan parça zincirleme patlamaya yol açtı" dendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde, 9 Kasım’da meydana gelen mühimmat patlamasına ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığınca teşkil edilen idari ve teknik heyetin inceleme sonuçlarını açıkladı.

"TOPUN ARKASINDAKİ PARÇA KOPTU"

Bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Kayıtların incelenmesi ve tanıkların dinlenmesinden, silah ve mühimmatın atışa uygun durumda olduğunun, eğitim ve atış göreviyle ilgili hazırlıkların usulüne uygun olarak yapıldığının anlaşıldığı. Atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında “kama” olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu, bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiğini, Ayrıca 175 mm’lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediği belirlenmiştir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, “Adli makamlarca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında atışta kopan topa ait parçaların detaylı teknik analizlerinin yapılması sonucunda kamanın kopma nedeni ve kazanın nihai sebebinin belirlenebileceği değerlendirilmektedir. Kazanın nihai sebebi belirlenene kadar tedbir olarak 175 mm’lik M107 K/M toplarla bunlara ait mühimmatın kullanımı durdurulmuş, bölgedeki terörle mücadele harekâtı diğer ateş destek vasıtalarıyla desteklenmeye devam edilmektedir. Bu vesileyle kazada hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza ve tedavileri süren silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

7 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde bulunan Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmat deposundaki patlamada 7 askerin şehit olduğunu, 25 askerin yaralandığını açıklamıştı.
 

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