

Suriye'de birliğimize saldırı, 1 şehit 5 yaralı var



Terör örgütü PKK mensupları Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde Türk askeri birliğine saldırı düzenledi, 1 şehit 5 yaralı var..



Suriye'de Türk askeri birliğinin mevzilerine düzenlenen saldırıda 1 askerimizin şehit olduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat’ta teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Saldırı sonrası bölgenin yoğun topçu ateşi altına alındığı bildiriliyor. Saldırıyı düzenleyen terör örgütü yandaşlarının bulunduğu mevziler imha edilirken, sosyal medyada bölgeden top sesleri geldiği bilgisi yer aldı.