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Suriye'de birliğimize saldırı, 1 şehit 5 yaralı var

Terör örgütü mensupları Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde Türk askeri birliğine saldırı düzenledi, 1 şehit 5 yaralı var..

Suriye'de birliğimize saldırı, 1 şehit 5 yaralı var

Terör örgütü mensupları Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde Türk askeri birliğine saldırı düzenledi, 1 şehit 5 yaralı var..

09 Haziran 2019 Pazar 15:15
Suriye'de birliğimize saldırı, 1 şehit 5 yaralı var


Suriye'de birliğimize saldırı, 1 şehit 5 yaralı var


Terör örgütü PKK mensupları Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde Türk askeri birliğine saldırı düzenledi, 1 şehit 5 yaralı var..


Suriye'de Türk askeri birliğinin mevzilerine düzenlenen saldırıda 1 askerimizin şehit olduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat’ta teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Saldırı sonrası bölgenin yoğun topçu ateşi altına alındığı bildiriliyor. Saldırıyı düzenleyen terör örgütü yandaşlarının bulunduğu mevziler imha edilirken, sosyal medyada bölgeden top sesleri geldiği bilgisi yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeTel Rıfatşehit
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